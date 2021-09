Wielka wyprzedaż! Ostatnie sztuki telewizorów w RTV Euro AGD

Wybrane telewizory i soundbary teraz taniej nawet do 2409 zł w sklepach RTV Euro AGD. Sprawdź, co polecamy.

W RTV Euro AGD trwa wielka wyprzedaż telewizorów i systemów audio. W ofercie znajdziemy między innymi urządzenia firm LG, Samsung, Sony oraz Philips. Promocja cenowa na ostatnie sztuki potrwa tylko do 30 września 2021 roku do godziny 23:59 lub do wyczerpania zapasów. Oto produkty, które zwróciły naszą uwagę:

Telewizor Philips 58PUS7555/12

Ekran: 58 cali, 4K UHD / 3840 x 2160

Smart TV / Wi-Fi: tak / tak

Częstotliwość odświeżania ekranu: 50 Hz / 60 Hz

Technologia obrazu: LED

Funkcje: HDR, Wi-Fi, USB - multimedia

Złącza: słuchawkowe, optyczne, CI+, Ethernet, 3x HDMI, 2x USB

Cena: 1 890 zł

Telewizor LG 55NANO867NA

Ekran: 55 cali, 4K UHD / 3840 x 2160

Smart TV / Wi-Fi: tak / tak

Częstotliwość odświeżania ekranu: 100 Hz / 120 Hz

Technologia obrazu: LED

Funkcje: HDR, Wi-Fi, Bluetooth, USB - multimedia, USB - nagrywanie, obsługa głosowa

Złącza: słuchawkowe, optyczne, CI+, Ethernet, 4x HDMI, 3x USB

Cena: 2 790 zł

Telewizor Sony KD-65XH8196

Ekran: 65 cali, 4K UHD / 3840 x 2160

Smart TV / Wi-Fi: tak / tak

Częstotliwość odświeżania ekranu: 50 Hz / 60 Hz

Technologia obrazu: LED

Funkcje: HDR, Wi-Fi, Bluetooth, USB - multimedia, USB - nagrywanie, obsługa głosowa

Złącza: słuchawkowe, optyczne, CI+, Ethernet, 4x HDMI, 2x USB

Cena: 3 290 zł

Telewizor Samsung UE65TU8002K

Ekran: 65 cali, 4K UHD / 3840 x 2160

Smart TV / Wi-Fi: tak / tak

Częstotliwość odświeżania ekranu: 50 Hz / 60 Hz

Technologia obrazu: LED

Funkcje: HDR, Wi-Fi, Bluetooth, USB - multimedia

Złącza: optyczne, CI+, Ethernet, 3x HDMI, 2x USB

Cena: 2 690 zł

Telewizor LG 55UN81003LB

Ekran: 55 cali, 4K UHD / 3840 x 2160

Smart TV / Wi-Fi: tak / tak

Częstotliwość odświeżania ekranu: 50 Hz / 60 Hz

Technologia obrazu: LED

Funkcje: HDR, Wi-Fi, Bluetooth, USB - multimedia, USB - nagrywanie, obsługa głosowa

Złącza: optyczne, CI+, Ethernet, 4x HDMI, 2x USB, komponentowe

Cena: 1 990 zł

Soundbar Samsung HW-T650

Liczba kanałów: 3.1

Subwoofer w zestawie: bezprzewodowy

Moc całkowita: 340 W

Łączność bezprzewodowa: Bluetooth

Dekodery dźwięku HD: Dolby Audio, Dolby Digital, DTS Digital Surround, DTS Virtual: X

Złącza: 2x HDMI, 1x optyczne, 1x USB

Cena: 590 zł

oraz wiele innych dostępnych w sklepach stacjonarnych i na stronie internetowej RTV Euro AGD.

