Wielka wyprzedaż dla fanów The Sims! - 12 dni okazji

Origin ogłosił specjalną ofertę promocyjną dla graczy TS4 o nazwie "12 dni okazji"! Jakich promocji możemy się spodziewać i co można kupić?

Na platformie Origin pojawiła się promocja o nazwie "12 dni okazji". Oznacza to, że w ciągu najbliższych 12 dni będą ogłaszane dodatki, pakiety rozrywki i akcesoriów do gry The Sims 4 w okazyjnych cenach. Według szyldu możemy spodziewać się obniżek do 50% na wybrane rozszerzenia!

12 dni promocji - dzień 1

The Sims 4 Psy i Koty za 69,95 zł (-50%)

The Sims 4 StrangerVille za 34,95 zł (-50%)

The Sims 4 Perfekcyjne Patio za 24,95 zł (-50%)

Oferta na powyższe rozszerzenia wygaśnie 14 grudnia o godzinie 16:30 czasu polskiego. O kolejnych promocjach będziemy informować na bieżąco.

