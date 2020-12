Wielka wyprzedaż gier na Xbox Series X i PS5

Jeśli szukacie prezentu na ostatnią chwilę bądź szukacie nowej gry, to takie produkcje jak Assassin's Creed Valhalla, Watch Dogs Legion czy Immortals Fenyx Rising dostaniecie obecnie w znacznie lepszych cenach.

Spis treści

Jeśli wciąż macie problem z wybraniem odpowiedniego prezentu dla swoich najbliższych bądź sami chcecie sobie sprawić podarunek, to właśnie macie ku temu znakomitą okazję. W sieci sklepów RTV Euro AGD wystartowała właśnie wyprzedaż gier na konsole PS4, PS5, Xbox One oraz Xbox Series X.

Wśród wybranych tytułów najbardziej wyróżniają się produkcje firmy Ubisoft, takiej jak: Assassin's Creed Valhalla, Watch Dogs Legion czy Immortals Fenyx Rising, które możecie obecnie nabyć w rekordowo niskich cenach. Pełną listę gier objętych promocją znajdziecie poniżej.

Gry na PlayStation 4 / PS5

Gry na Xbox One / Xbox Series X

Jeśli nie możecie się zdecydować, to my, nieco starszym graczom, gorąco polecamy Assassin's Creed Valhalla bądź Watch Dogs Legion. Młodzisi użytkownicy (choć nie tylko) znakomicie będą się bawić przy Immortals Fenyx Rising. Jeśli natomiast szukacie czegoś do zabawy dla całej rodziny to warto sięgnąć po Just Dance 2021.

Zobacz również: Gears 5 Hivebusters to pokaz siły Xbox Series X