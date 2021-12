Wielka wyprzedaż gier na konsole Xbox z okazji The Game Awards 2021

The Game Awards 2021 rozpocznie się już za kilkanaście godzin. Z tej okazji sklep Xbox przygotował wyprzedaż gier, w ramach której taniej kupicie m.in. takie tytuły jak: Call of Duty: Vanguard, Battlefield 2042 czy Resident Evil Village.

fot. Microsoft

The Game Awards 2021 to ostatnia już w tym roku, tak duża, impreza gamingowa. Podczas gali, którą tradycyjnie poprowadzi dziennikarz i osobowość medialna - Geoff Keighley, poznamy nie tylko najlepsze gry i deweloperów minionego roku, ale również zaprezentowane zostaną zwiastuny i materiały z rozgrywki z wielu niezapowiedzianych jeszcze gier. Microsoft postanowił uczcić nadchodzące wydarzenie i w Xbox Store właśnie wystartowała ogromna wyprzedaż na gry na konsole Xbox One i Xbox Series X/S.

Wyprzedaż z okazji The Game Awards 2021 w Xbox Store - lista gier

