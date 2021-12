Wielka wyprzedaż smartfonów w T-Mobile! Sprawdź najlepsze okazje!

Dla wszystkich, którzy nie znaleźli wymarzonego smartfona czy smartwatcha pod choinką, T-Mobile przygotowało świetną promocję.

Wielki Sejl w T-Mobile / Źródło: T-Mobile

Od 27 grudnia 2021 roku do 19 stycznia 2022, podczas akcji Wielki Sejl, klienci T-Mobile będą mogli zakupić wybrane urządzenie taniej nawet o 700 zł. Co więcej, za sprzęt, który otrzymają już teraz, będą mogli zapłacić dopiero za 6 miesięcy. W ofercie wyprzedażowej do wyboru dostępnych jest 14 modeli z różnych segmentów cenowych, które pozwolą nabyć na atrakcyjnych warunkach nie tylko telefon czy inteligentny zegarek, ale też tablet dla dziecka lub laptop.

Wśród urządzeń objętych promocją znalazły się m.in. flagowe smartfony, takie jak Samsung Galaxy S21 5G w cenie 2999 zł. Smartfon jest dostępny w taryfie M+ z nielimitowanymi usługami telekomunikacyjnymi, 200 GB internetu i dostępem do 5G w kwocie 65 zł miesięcznie. Oznacza to rabat aż o 700 zł, gdyż standardowa cena wspomnianego modelu wynosi 3699 zł.

Poniżej znajduje się lista wszystkich urządzeń biorących udział w wyprzedaży: