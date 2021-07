Wielka wyprzedaż w Biedronce - urządzenia do domu 50% taniej

W Biedronce trwa wyprzedaż artykułów do domu - sprawdźcie, jakie urządzenia znalazły się w ofercie i skorzystajcie z 50% rabatu.

Od 22 do 24 lipca w Biedronce trwa wyprzedaż, dzięki której możecie zaoszczędzić przy zakupie akcesoriów i sprzętów do domu. Przy zakupie minimum dwóch produktów z wybranej kategorii otrzymasz 50% rabatu na każdy z nich.

Produkty biorące udział w promocji to m.in.: artykuły kuchenne, do sprzątania, do przechowywania, ogrodowe, meble, dekoracje, oświetlenie.

Szczegółowe informacje i regulamin dotyczący oferty znajdziecie tutaj.

W promocji znajdą się także urządzenia z najnowszej oferty Biedronki - zobacz aktualną ofertę