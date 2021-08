Wielka wyprzedaż w Lidlu - promocja na urządzenia do ogrodu

Trwa świetna wyprzedaż w Lidlu - taniej kupicie wiele ciekawych urządzeń i akcesoriów do ogrodu. Zobaczcie, które produkty zostały przecenione.

Wyprzedaże w Lidlu to świetna okazja, aby taniej kupić wybrane urządzenia oraz akcesoria. Tym razem przecenionych zostało mnóstwo artykułów ogrodniczych. Promocja trwa tylko do niedzieli (5.09.2021) lub do wyczerpania zapasów. Sprawdzamy, na co warto zwrócić szczególną uwagę.

PARKSIDE Myjka ciśnieniowa PHD 110 D1

myjka ciśnieniowa idealna do czyszczenia samochodów, tarasów, fasad i wielu innych przedmiotów

z oszczędzającym prąd systemem Auto-Start/-Stop: mechanizm silnikowy uruchamia się dopiero po naciśnięciu uchwytu na pistolecie

osadzana lanca ze standardową dyszą Vario

ergonomiczny uchwyt pistoletu wraz z zabezpieczeniem przed dziećmi

3 m wąż ciśnieniowy z zabezpieczeniem przed zagięciem

szybkozłączka dla dostępnych w handlu systemów węży ogrodowych

z praktycznymi uchwytami na kabel i akcesoria

w zestawie: 1 lanca, 1 standardowa dysza Vario, 1 wąż wysokiego ciśnienia (3 m), 1 szybkie przyłącze węża, 1 igła do czyszczenia dyszy

Cena promocyjna: 149 zł

PARKSIDE Sterownik nawadniania

sterownik nawadniania do niezawodnego, automatycznego nawadniania ogrodu

możliwość zaprogramowania 6 różnych harmonogramów

czas i cykl nawadniania regulowane indywidualnie

duży wyświetlacz LCD

ręczny pobór wody po naciśnięciu przycisku

prosta obsługa dzięki intuicyjnemu menu

obudowa z klasą szczelności IPX4

do dostępnych w handlu kranów z gwintem 33,3 mm (G1") wraz z przejściówką na gwint 26,5 mm (G3/4")

zasilanie bateryjne, wskaźnik wymiany baterii

w zestawie trwałe baterie alkaliczne

Cena promocyjna: 59 zł

PARKSIDE Pistolet zraszający lub zraszacz obrotowy

pistolet zraszający z akcesoriami:

4 ustawienia: od silnego strumienia po lekką mgiełkę

obsługa jedną ręką umożliwiająca płynną regulację ilości wody

ergonomiczny, miękki uchwyt z głowicą zabezpieczoną przed uderzeniami

pasuje do węży ogrodowych 13 mm (½")

wraz z zestawem do podłączania: złączka do kurka z elementem redukcyjnym dla gwintu 33,3 i 26,5 mm (G 1", G ¾"), złączka do węża i złączka zamykająca dopływ wody

zraszacz obrotowy:

z 12 precyzyjnymi dyszami

stabilna podstawa z rozkładanymi szpikulcami

obszar nawadniania: Ø 10,5 m (85 m²) przy 2 bar / Ø 18 m (250 m²) przy 4 bar

pasuje do wszystkich powszechnie stosowanych ogrodowych systemów nawadniających

Cena promocyjna: 9 zł

PARKSIDE Akumulatorowe nożyce do trawy i krzewów

2 w 1: do precyzyjnego przycinania krawędzi trawników i nadawania krzewom perfekcyjnej formy

z ochroną antykorozyjną (olej przeciw powstawaniu rdzy)

proste przycinanie obrzeży trawnika za pomocą trzonka teleskopowego na kółkach

komfortowe przycinanie krzewów dzięki uchwytowi powlekanemu gumą, obracanemu o 180°

system zatrzaskowy ułatwia wymianę noży

1 nóż do cięcia trawy o szerokości cięcia 12 cm

1 nóż do cięcia krzewów o długości cięcia 17 cm do gałęzi o grubości do 7,9 mm

3-stopniowy wskaźnik stanu naładowania akumulatora na urządzeniu

akcesoria: trzonek teleskopowy na kółkach, osłony na nóż

urządzenie kompatybilne z akumulatorem serii „PARKSIDE X 12 V Team“

zestaw nie zawiera akumulatora i ładowarki

Cena promocyjna: 89 zł

PARKSIDE Zraszacz do trawnika wielofunkcyjny okrągły lub zraszacz wahadłowy

dostosowany do wszystkich systemów złączek dostępnych na rynku 12,7 mm (½“)

w zestawie z filtrem drobnosiatkowym

zraszacz wahadłowy:

płynna regulacja przepływu

regulowany obszar zraszania (kąt wychylania ok. 90°)

aluminiowe ramię z 18 dyszami z mosiądzu

wytrzymały stojak ze stali i aluminium z obudową przekładni

w zestawie szpikulec do czyszczenia dysz

zraszacz wielofunkcyjny okrągły:

łatwa do regulacji tarcza zraszacza z 9 trybami podlewania

funkcja delikatnego zraszania

wytrzymała podstawa z aluminium

Cena promocyjna: 29 zł

PARKSIDE Myjka ciśnieniowa PHD 135 D3

myjka ciśnieniowa idealna do czyszczenia samochodów, tarasów czy fasad

z jej pomocą bez trudu pozbędziesz się uporczywych zabrudzeń, np. z kostki brukowej

3 możliwości zastosowania: z dyszą wachlarzową Vario, z końcówką Turbo lub ze środkiem czyszczącym

wbudowany zbiornik na środki czyszczące o pojemności 600 ml z automatycznym mieszaniem przy niskim ciśnieniu

ergonomiczny uchwyt pistoletu wraz z zabezpieczeniem przed dziećmi

prosta wymiana dysz czyszczących dzięki systemowi szybkozłączek („Quick Connect“)

z oszczędzającym prąd systemem Auto-Start/-Stop: mechanizm silnikowy uruchamia się dopiero po naciśnięciu uchwytu na pistolecie

mobilna dzięki dużym kółkom i rozkładanemu uchwytowi

wąż wysokociśnieniowy o dł. 7 m Anti-Twist

z praktycznymi uchwytami na kabel i akcesoria

akcesoria zawarte w zestawie: 1 uchwyt pistoletu, 1 lanca, 1 standardowa dysza Vario, 1 końcówka Turbo, 1 igła do czyszczenia dysz, 1 przyłącze wody z wkładem z sitkiem, 7 m przewodu wysokociśnieniowego, 1 butelka środka czyszczącego (500 ml)

Cena promocyjna: 299 zł

