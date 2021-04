Wielkanoc 2021 - 10 filmów, które warto zobaczyć

Wielkanoc to dla wielu z nas czas błogiego lenistwa, który warto spędzić oglądając filmy. Sprawdź jakie produkcje warto zobaczyć w tym wolnym czasie na Netflixie i HBO GO.

Wielkanocny weekend dla niektórych właśnie się rozpoczyna i jest to idealna okazja, żeby odpocząć lub robić rzeczy, na które zazwyczaj nie mamy czasu. Niestety, ze względu na sytuację epidemiologiczną wszystkie placówki oferujące rozrywkę stacjonarnie są zamknięte. Całe szczęście Internetu nie da się zakazać, dlatego w wolnym czasie proponujemy zorganizować seans ciekawej produkcji korzystając z platform VOD takich jak Netflix czy HBO GO. Nie ma znaczenia, czy święta spędzasz sam, z partnerem, a może z rodziną - każdy znajdzie tu coś dla siebie.

Proces Siódemki z Chicago

Pierwszą z naszych propozycji jest film wyróżniony nominacją do Oscara w 2021 roku. Fabuła opowiada o procesie siedmiu organizatorów protestu podczas Krajowej Konwencji Demokratycznej. Zaplanowany jako pokojowy protest przerodził się w brutalne starciem z policją. Historia oparta jest na prawdziwych wydarzeniach z 1968 roku. Film można obejrzeć na platformie Netflix.

Twórca: Aaron Sorkin

Aaron Sorkin Scenariusz: Aaron Sorkin

Aaron Sorkin Obsada: Sacha baaron Cohen, Eddie Redmayne, Yahya Abdul-Mateen II, Jeremy Strong, Mark Rylance, Joseph Gordon-Levitt, Michael Keaton, Frank Langella, John Carroll Lynch, Alex Sharp, John Doman, Ben Shenkman

Sacha baaron Cohen, Eddie Redmayne, Yahya Abdul-Mateen II, Jeremy Strong, Mark Rylance, Joseph Gordon-Levitt, Michael Keaton, Frank Langella, John Carroll Lynch, Alex Sharp, John Doman, Ben Shenkman Gatunek: Dramat

Dramat Kategorie: Błyskotliwy

Błyskotliwy Kategoria wiekowa: 16+

Dzień na tak

Kolej na propozycję dla rodziny ze starszymi dziećmi. Młodsze pokolenie z pewnością zainteresuje film, w którym rodzice zamiast "nie" odpowiadają na wszystko "tak". Bohaterowie "Dzień na tak" szybko orientują się, że rodzica nagle zachowują się dziwnie. Postanawiają więc sprawdzić granice rodziców, którzy raz w życiu angażują się nawet w najbardziej szalone pomysły. Film "Dzień na tak" dostępny jest na platformie Netflix.

Reżyser: Miguel Arteta

Miguel Arteta Scenariusz: Justin Malen

Justin Malen Gatunek: Familijny, Komedia

Familijny, Komedia Kategorie: Zwariowany, Pogodny

Zwariowany, Pogodny Kraj produkcji: USA

USA Kategoria wiekowa: bez ograniczeń

Sekretne życie zwierzaków domowych 2

Czas na kontynuację świetnej bajki dla dzieci, która zdobyła ogromną popularność pierwszą częścią. "Sekretne życie zwierzaków domowych" to fajna propozycja dla najmłodszych uwielbiających wszelkiej maści stworzenia. Akcja filmu dzieje się na farmie pod Nowym Jorkiem, gdzie Max usiłuje stać się bardziej przebojowy oraz w mieście, gdzie Tuptuś próbuje uratować tygrysiątko, a Bridget udaje kota. Bajkę gotową do obejrzenia znajdziecie na Netflixie.

Twórca: Chris Renaud

Chris Renaud Scenariusz: Brian Lynch

Brian Lynch Obsada: Patton Oswalt, Kevin Hart, Tiffany Haddish, Jenny Sllate, Eric Stonestreet, Harrison Ford, Dana Carvery, Nick Kroll, Lake Bell, Ellie Kemper, Bobby Moynihan, Hannibal Buress

Patton Oswalt, Kevin Hart, Tiffany Haddish, Jenny Sllate, Eric Stonestreet, Harrison Ford, Dana Carvery, Nick Kroll, Lake Bell, Ellie Kemper, Bobby Moynihan, Hannibal Buress Gatunek: Animowany, Dla dzieci

Animowany, Dla dzieci Kategorie: Zwariowany

Zwariowany Kategoria wiekowa: 7+

Zając Max ratuje Wielkanoc

Czas na pierwszą wielkanocną propozycję na naszej liście. Tytułowy zając Max to miejski króliczek, który za wszelką cenę chce zaimponować kolegom. By zdobyć ich uznanie postanawia wskoczyć w zdalnie sterowany samolot, który wywiało na dach wiejskiej szkoły. Na miejscu, jak się okazuje, uczniowie próbują uratować Wielkanoc przed lisami. Bajka znajduje się w bibliotece Netflixa.

Twórca: Ute von Munchow-Pohl

Ute von Munchow-Pohl Scenariusz: Katja Grubel, Dagmar Rehbinder

Katja Grubel, Dagmar Rehbinder Obsada: Gustav Bergold Penelope Batel, Darren Smith, Dulcie Smart, Corey Ott

Gustav Bergold Penelope Batel, Darren Smith, Dulcie Smart, Corey Ott Gatunek: Animowany, Dla dzieci

Animowany, Dla dzieci Kategorie: Pogodny

Pogodny Kategoria wiekowa: 7+

Hop

"Hop" to druga propozycja utrzymana w klimacie Wielkanocy. Jednak trzeba się pośpieszyć, bo film na Netflixie dostępny jest tylko do 22 kwietnia! Bajka opowiada o bezrobotnym leniu, który nagle ma masę roboty po tym jak potrąca króliczka wielkanocnego i okazuje się, że musi przejąć jego obowiązki.

Twórca: Tim Hill

Tim Hill Scenariusz: Chinco Paul, Ken Faurio, Brian Lynch

Chinco Paul, Ken Faurio, Brian Lynch Obsada: James Marsden, Russel Brand, Kaley Cuoco, Hank Azaria, Gray Cole, Elizabeth Perkins, Hugh Laurie, Tiffany Espensen, David Hasselhoff, Chelsea Handler

James Marsden, Russel Brand, Kaley Cuoco, Hank Azaria, Gray Cole, Elizabeth Perkins, Hugh Laurie, Tiffany Espensen, David Hasselhoff, Chelsea Handler Gatunek: Animowany, Dla dzieci

Animowany, Dla dzieci Kategorie: Pogodny

Pogodny Kategoria wiekowa: bez ograniczeń

Zwierzogród

"Zwierzogród" to pozycja, przy której świetnie będą się bawić zarówno rodzice jak i dzieci, a przy tym jest wyjątkowo pouczająca dla najmłodszych. Historia opowiada o tytułowej metropolii, którą zamieszkują wszystkie zwierzęta świata. Znajdziemy tam zarówno gatunki wszelkiej maści, bo Zwierzogód to miasto, w którym w zgodzie żyją zarówno drapieżniki jak i ich ofiary. Pewnego dnia do metropolii przyjeżdża młoda i pełna marzeń policjantka Judy Hops, która chce zmienić świat na lepsze, aż pewnego dnia na jej drodze staje szczwany lis, Nick Bajer. Ich współpraca okazuje się kluczowa do rozwiązania zagadki tajemniczych zniknięć... Film dostępny jest na platformie HBO GO.

Reżyser: Byron Howard, Rick Moore, Jared Bush

Byron Howard, Rick Moore, Jared Bush Gatunek: Animowany, Komedia

Animowany, Komedia Kraj produkcji: USA

USA Rok produkcji: 2016

2016 Kategoria wiekowa: bez ograniczeń

Fantastyczne zwierzęta

"Fantastyczne zwierzęta" to seria filmów opartych na książce "Fantastyczne zwierzęta i jak je znaleźć" autorstwa J.K. Rowling. Początkowo w planie były trzy części, jednak autorka zapowiedziała, że powstanie aż pięć filmów serii. Póki co premierę miały tylko dwa z nich: "Fantastyczne zwierzęta" oraz "Fantastyczne zwierzęta: Zbrodnie Grindelwalda". Obie części serii dostępne są w ramach abonamentu na HBO GO. Fabuła pierwszego filmu kręci się wokół Newtona Skamandera, magizoologa, który pojawia się w Nowym Jorku w 1926 roku. Stałym elementem jego wyposażenia jest tajemnicza walizka pełna magicznych stworzeń. Wszystko jest w porządku, do momentu kiedy mugol Jacob Kowalski nieumyślnie ją otwiera.

Reżyser: David Yates

David Yates Obsada: Jon Voight, Eddie Redmayne, Katherine Waterston, Samantha Morton, Alison Sudol, Colin Farrell, Carmen Ejogo, Ron Perlman, Dan Fogler

Jon Voight, Eddie Redmayne, Katherine Waterston, Samantha Morton, Alison Sudol, Colin Farrell, Carmen Ejogo, Ron Perlman, Dan Fogler Gatunek: Przygodowy, Fantasy

Przygodowy, Fantasy Rok produkcji: 2016

2016 Kraj produkcji: Wielka Brytania

Wielka Brytania Kategoria wiekowa: 12+

Wonder Woman 1984

"Wonder Woman 1984" to propozycja dla tych z nas, co uwielbiają oglądać dobre filmy o superbohaterach z uniwersum DC. Tym razem losy świata ponownie wiszą na włosku i tylko Wonder Woman może go uratować. Ten nowy rozdział w jej historii rozpoczyna się, gdy Diana Prince wiedzie spokojne życie wśród śmiertelników w latach osiemdziesiątych XX wieku - erze napędzanej przez nieustające dążenie do posiadania wszystkiego. Chociaż główna bohaterka w pełni osiągnęła już swoje moce, nadal pozostaje w cieniu, opiekując się starożytnymi artefaktami i korzystając ze swoich superbohaterskich zdolności wyłącznie anonimowo. Teraz jednak Diana będzie musiała wyjść z ukrycia i wykorzystać całą swoją mądrość, siłę oraz odwagę, aby ocalić ludzi przed światem, który sami sobie stworzyli. Film można zobaczyć na HBO GO.

Reżyserka: Patty Jenkins

Patty Jenkins Gatunek: Akcja, Sci-Fi

Akcja, Sci-Fi Rok produkcji: 2021

2021 Obsada: Gal Gadot, Chris Pine, Kristen Wiig, Pedro Pascal, Robin Wright, Connie Nielsen, Lilly Aspell, Amr Waked, Kristoffer Polaha

Gal Gadot, Chris Pine, Kristen Wiig, Pedro Pascal, Robin Wright, Connie Nielsen, Lilly Aspell, Amr Waked, Kristoffer Polaha Kraj produkcji: USA

Dom

Może się wydawać, że jest to kolejna propozycja skierowana do dzieci, jednak nic bardziej mylnego. Oczywiście, bajka jest raczej infantylna, ale polecam ją również dorosłym, którzy posiadają wewnętrzne dziecko - z pewnością nie będą żałować seansu! "Dom" to komedia animowana zrealizowana przez studio Dreamworks Animation, w którym powstały takie przeboje, jak "Shrek" i "Madagaskar". Ekscentryczny przybysz z kosmosu, który doprowadza wszystkich do szału swym wiecznym optymizmem, musi uciekać przed ścigającymi go przedstawicielami swej własnej rasy i ukrywa się na Ziemi. Tu zaprzyjaźnia się z wyjątkowo upartą kilkunastoletnią dziewczyną i wspólnie z nią musi ocalić naszą planetę przed kosmiczną inwazją. Film na HBO GO będzie dostępny od drugiego kwietnia.

Reżyser: Tim Johnson

Tim Johnson Gatunek: Animowany, Fantasy, Przygodowy

Animowany, Fantasy, Przygodowy Rok produkcji: 2015

2015 Kraj produkcji: USA

Każdego dnia

Czas na propozycję dla zakochanych par, które lubują się w filmach romantycznych z elementami kina fantasy. "Każdego dnia" to pozycja stworzona na podstawie książki o tym samym tytule pióra Davida Levithana. Za reżyserię odpowiada absolutnie genialny w swoim fachu Michael Sucsy, który zdobił nagrodę Emmy za film "Szare ogrody". Fabuła opowiada o szesnastoletniej Rhiannon, która zakochuje się w tajemniczym "A". Nie jest on jednak człowiekiem, a duszą, która każdego dnia budzi się w innym ciele. Film dostępny w szerokiej bibliotece HBO GO.