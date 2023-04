Wielkanoc 2023 – co oglądać w telewizji? Filmy dla całej rodziny

Piotruś Królik 2: Na gigancie

Niedziela, 9 kwietnia

godz. 11:35, Polsat

Piotruś Królik to sarkastyczny i niepokorny zwierzak, który tym razem postanawia opuścić rodzinę i wyruszyć na poszukiwanie przygód. Gdy jednak jego bliscy ryzykują wszystkim, by go odszukać, Piotruś zdaje sobie sprawę, że musi zmienić swoje podejście do świata.