Wielkanoc w cieniu restrykcji czyli nowe obostrzenia już od 20 marca

Już od piątki, 20 marca wejdą w życie nowe obostrzenia dotyczące pandemii Covid-19. Poinformowano o zaostrzeniu przepisów, które obejmą także tegoroczną Wielkanoc.

Spis treści

Nie ma chyba nikogo, kto byłby zaskoczony wprowadzeniem nowych obostrzeń pandemicznych oraz zaostrzeniem dotychczasowych przepisów. Szczególnie, biorąc pod uwagę pogarszającą się w ostatnim czasie sytuację w kraju, związaną ze wzrostem liczby zakażeń koronawirusem i śmierci w wyniku choroby Covid-19.

Preludium do najnowszych zmian przepisów było wprowadzenie ponownego podziału na strefy czyli tzw. obostrzeń regionalnych. Obostrzenia, które będą obowiązywać od najbliższego piątku, 20 marca mają jednak charakter ogólnopolski.

Nowe obostrzenia na Wielkanoc

Według najnowszego rozporządzenia, zaostrzone zostaną przepisy w całym kraju i obowiązywać będą co najmniej do 9 kwietnia. Oznacza to, że obejmą również nadchodzące Święta Wielkanocne. Czego dotyczą nowe obostrzenia?

Centra handlowe

Wszystkie centra handlowe i sklepy na terenie Polski, których powierzchnia handlowa przekracza 2 tysiące metrów kwadratowych zostaną zamknięte. Wyjątek stanowić będą punkty:

Spożywcze

Apteki

Drogerie

Salony prasowe

Sklepy zoologiczne

Księgarnie

Sklepy z artykułami budowlanymi

Sklepy meblowe

Oddziały bankowe

Punkty fryzjerskie

Salony optyczne

Pralnie

Właściwie, gdy bliżej przyjrzeć się tej liście, wychodzi na to, że zamknięciu podlegają jedynie punkty z upominkami i z modą. Nie do końca jednak jasne jest, dlaczego wobec opisanych wyjątków księgarnie czy sklepy meblowe wydają się dla rządu swojego rodzaju punktami z asortymentem pierwszej potrzeby, a sklepy z ubraniami już nie. Zastanawia też, w jaki sposób np. sklep jubilerski stanowi większe zagrożenie, niż choćby salon prasowy.

Kultura i sport do zamknięcia

Od piątku nie będą funkcjonować także kina, teatry, galerie sztuki czy muzea. Niestety, nie tylko miłośnicy doznań kulturalnych będą nowymi przepisami zasmuceni, mocno oberwało się bowiem także dbającym o kondycje fizyczną. Nieczynne będą bowiem również:

W dalszym ciągu siłownie

Baseny z wyjątkiem podmiotów leczniczych i ćwiczeń kadry narodowej

Sauny i łaźnie tureckie

Kluby fitness

Solaria

Obiekty sportowe, jak hale czy stadiony z wyjątkiem zmagań sportowych bez udziału publiczności.

Do grona zamkniętych punktów dołączą także kasyna oraz zajęcia w ośrodkach kultury. Hotele natomiast mogą przyjmować jedynie osoby odbywające wyjazdy służbowe oraz funkcjonować w ramach działalności obiektów leczniczo-rehabilitacyjnych.

Nauczanie w dobie pandemii

W związku z zaistniałą sytuacją, ministerstwo edukacji w porozumieniu z ministerstwem zdrowia podjęły decyzję o powrocie do zdalnego trybu nauczania również przypadku klas I-III szkół podstawowych. Podobnie więc jak ich starsi koledzy, będą oni już od poniedziałku odbywać edukację zdalnie z miejsca zamieszkania.

W związku z najnowszymi zmianami zastanawia zasadność reorganizacji nauczania sprzed kilku dni, która zakładała nauczanie w trybie hybrydowym, powodując spore zamieszanie organizacyjne jedynie po to, by wszystko zmienić tydzień później. Tylko współczuć rodzicom i nauczycielem, wobec których przepisy zmieniają się już niemal z dnia na dzień, bez jakiejkolwiek stabilizacji.

Wielkanoc – obostrzenia

Nowe zalecenia obejma swoim zasięgiem nadchodzącą Wielkanoc. Rząd apeluje również o przestrzeganie restrykcji sanitarnych oraz ograniczenie ilości osób podczas zbliżających się świąt do absolutnego minimum oraz przełożenie spotkań rodzinnych w większym gronie na późniejszy termin, dla dobra swojego i swoich bliskich.