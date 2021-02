Wielkanoc w domu – minister zdrowia o nadchodzących świętach

Minister zdrowia Adam Niedzielski wypowiedział się na temat nadchodzących świąt Wielkiej Nocy i obostrzeń, jakie mogą obowiązywać podczas tego wydarzenia.

Zapytany o kwestię nadchodzących świąt Wielkanocy minister zdrowia – Adam Niedzielski, nie miał dla nas optymistycznych prognoz. Zresztą nic dziwnego, obecnie coraz głośniej mówi się, że nadeszła właśnie tzw. trzecia fala pandemii koronawirusa, co zdają się potwierdzać ostatnie dobowe zachorowania i zwiększająca się wskutek Covid-19 ilość zgonów. Szczególnie dramatyczna staje się sytuacja w województwie warmińsko-mazurskim, gdzie ze względu na brak miejsc w szpitalach i rozprzestrzeniający się wirus postanowiono wrócić do ścisłych obostrzeń, m.in. w postaci powrotu nauki stacjonarnej w klasach I-III oraz zamknięcia kin, restauracji czy centrów handlowych. Na domiar złego, działający na terenie Warmii i Mazur inspektorat sanitarny poinformował właśnie o niepokojącej liczbie próbek, w których wykryto brytyjską mutację koronawirusa.

Choć w ostatnim wywiadzie Adam Niedzielski przyznał, iż chciałby, aby w okolicy Wielkanocy dzieci wróciły do szkół to może się to nie udać. W podobnym tonie zareagował na pytanie o Wielkanoc, odnosząc się jednocześnie do bieżących danych.

Nie będę ukrywał, że jeżeli będziemy mieli kontynuację trendu wzrostowego, to będziemy musieli rozważać scenariusz, by Wielkanoc spędzić w domu. - Adam Niedzielski

Nie wiadomo jednak, czy oznaczałoby to zastosowanie podobnego scenariusza jak w ubiegłym roku, gdy byliśmy zmuszeni świętować jedynie w gronie domowników, czy z kolei model zastosowany podczas Świąt Bożego Narodzenia i Sylwestra, podczas których można było gościć do pięciu osób spoza miejsca zamieszkania.

Tak czy inaczej, minister zdrowia stwierdził, że prognozowany szczyt zachorowań ma przypaść na koniec marca i to właśnie wyniki z tego okresu zadecydują o podejmowanych dalej działaniach ze strony rządu. Przypomnijmy tylko, iż w tym roku Wielkanoc przypada 4 kwietnia, więc czasu na podjęcie decyzji i adekwatnych działań będzie niewiele.