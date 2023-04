Wielkanocne przysmaki bez tych urządzeń mogą się nie udać. Oto moje kuchenne must have

Wielkanoc tuż-tuż! Pora szykować świąteczne pyszności. Ale... czy aby na pewno masz w swojej kuchni pomocne sprzęty AGD?

Wielkanoc już za kilka dni. Jednak każdego roku już z kilkudniowym wyprzedzeniem kuchenne blaty wypełniają się tradycyjnymi potrawami. Ten pełen wyzwań czas przygotowań do świątecznych dni mogą ułatwić nam urządzenia AGD – ważne, by były funkcjonalne i dobrze dobrane do naszych indywidualnych potrzeb. Oto, co moim zdaniem powinno się znaleźć w każdej kuchni.

Fot. Pixels/Ksenia Chernaya

Multicooker

Jego największą zaletą jest prawdziwa wielofunkcyjność. Ugotuje, poddusi, podsmaży, ugotuje na parze, a wiele z nich potrafi też rozdrabniać, miksować, ubijać itd. To naprawdę nowoczesne rozwiązanie. Sprzęt dla tych, którzy potrzebują jednego urządzenia do wielu czynności.

Multicooker Tefal Cook4me Touch Wi-Fi CY9128

Moc: 1600 W

Pojemność: 6 l

Programy automatyczne: tak, 13

Regulacja temperatury: tak

Możliwość mycia w zmywarce: tak

Kolor: czarny

Funkcje dodatkowe: aplikacja mobilna z przepisami w języku polskim, gotowanie na parze, komunikacja WiFi, opóźnienie startu, podgrzewanie, podtrzymywanie ciepła, wyświetlacz LCD

Termorobot MPM iCoook 2.0 MRK-38

Moc: 1400 W

Rozmiar wyświetlacza: 7 "

Pojemność misy roboczej: 4,5 l

Wykonanie misy roboczej: stal nierdzewna

Regulacja obrotów: skokowa

Liczba poziomów obrotów: 12

Możliwość rozbudowy: nie

Bezpieczeństwo: ochrona przed przeciążeniem, zabezpieczenie przed przegrzaniem, zabezpieczenie przed włączeniem przy nieprawidłowym montażu urządzenia

Długość przewodu: 0,9 m

Kolor obudowy: biało-czarny

Informacje dodatkowe: łatwy demontaż, możliwość mycia poszczególnych części w zmywarce, ostrze ze stali nierdzewnej, podświetlane pokrętło, wyświetlacz LCD

Termorobot Eldom Perfect Mix2 MFC 2505 z szatkownicą

Moc: 1300 W

Rozmiar wyświetlacza: 5"

Pojemność misy roboczej: 3,5 l

Wykonanie misy roboczej: stal nierdzewna

Regulacja obrotów: płynna

Liczba poziomów obrotów: 12

Wykonanie korpusu: tworzywo sztuczne

Możliwość rozbudowy: nie

Bezpieczeństwo: ochrona przed przeciążeniem, zabezpieczenie przed przegrzaniem

Informacje dodatkowe: aplikacja mobilna, łatwy demontaż, możliwość mycia poszczególnych części w zmywarce, ostrza ze stali szlachetnej, wyświetlacz LCD

Malakser, mikser, blender

To prawdziwe kuchenne niezbędniki. Przydatne, gdy trzeba błyskawicznie coś rozdrobnić lub zmiksować. W dodatku nie zajmują dużo miejsca, więc warto mieć je nawet w malutkiej kuchni.

Blender z malakserem Braun Multi Quick 9 MQ9187XLI

Moc silnika: 1200 W

Liczba poziomów obrotów: 3

Pozostałe: malakser, nóż do kruszenia lodu, pojemnik do miksowania, szatkownica

Tarcze do: frytek, krojenia, szatkowania

Końcówki do: miksowania, puree, ubijania

Funkcje dodatkowe: szybki montaż akcesoriów

Blender Bosch ErgoMixx MS64M6170

Moc silnika: 1000 W

Regulacja obrotów: mechaniczna-płynna

Liczba poziomów obrotów: 12

Praca pulsacyjna: tak

Pojemność misy roboczej: 0,6 l

Wykonanie misy roboczej: tworzywo sztuczne

Możliwość mycia końcówek w zmywarce: tak

Kolor: srebrno-czarny

Mikser ręczny Bosch MFQ36445

Zasilanie: sieciowe 230-240 V 50/60 Hz

Moc silnika: 450 W

Regulacja obrotów: mechaniczna-skokowa

Liczba poziomów obrotów: 5

Praca pulsacyjna: tak

Wykonanie misy roboczej: tworzywo sztuczne

Wyposażenie: kielich do miksowania z pokrywą, końcówki do mieszania, końcówki do ubijania, stojak z misą obrotową, stopka miksująca

Funkcje dodatkowe: funkcja Turbo, możliwość pracy ze stopą miksującą

Robot planetarny

Nie wyobrażam sobie żadnej kuchni, w której mogłoby zabraknąć tego funkcjonalnego urządzenia. Jest niezbędne, gdy w planach mamy bezę, ciasto kruche lub drożdżowe… Niezastąpione, gdy potrzebujemy profesjonalnego sprzętu do przygotowania urodzinowego tortu albo świątecznej babki.

KitchenAid 5KSM125

Moc/Liczba poziomów obrotów: 300 W/10

Pojemność misy roboczej: 4,8 l

Wydajność misy (max): 2,7 kg

Wykonanie korpusu: cynk

Przystawki: hak do zagniatania, mieszadło uniwersalne, trzepaczka

Regulacja obrotów: skokowa

Liczba poziomów obrotów: 10

Robot planetarny Ariete 1588/07 Classica

Moc: 2400 W

Pojemność misy roboczej: 5,5 l

Wydajność misy (max): 1,7 kg

Wykonanie misy roboczej: stal nierdzewna

Regulacja obrotów: skokowa

Liczba poziomów obrotów: 7

Wykonanie korpusu: metal, tworzywo sztuczne

Możliwość rozbudowy: nie

Długość przewodu: 1 m

Informacje dodatkowe: łatwy demontaż, możliwość mycia poszczególnych części w zmywarce

Robot planetarny Kenwood Chef XL KVL4140S z szatkownicą

Moc: 1200 W

Pojemność misy roboczej: 6,7 l

Wykonanie misy roboczej: stal nierdzewna

Regulacja obrotów: płynna

Możliwość rozbudowy: tak

Bezpieczeństwo: zabezpieczenie przed przegrzaniem

Kolor obudowy: srebrny

Informacje dodatkowe: możliwość mycia poszczególnych części w zmywarce

Maszynka do mielenia

Przydaje się nie tylko w święta, ale i przez resztę roku. Zmieli mięso, mak, a niektóre modele mają też dodatkowe akcesoria służące np. do robienia ciasteczek.

Maszynka do mięsa Eldom M200S

Moc: 400 W

Wydajność mielenia: 1,5 kg na minutę

Możliwość rozbudowy: nie

Możliwość mycia wyposażenia w zmywarce: nie

Średnica otworów w sitkach: 3 mm , 5 mm, 8 mm

Sitko do maku: nie

Wyposażenie: nasadka masarska, nasadka do kebbe, 3 sitka, instrukcja obsługi w języku polskim, karta gwarancyjna

Bosch MFW3X18W CompactPower

Wydajność mielenia: 2,5 kg na minutę

Moc: 2000 W

Średnica otworów w sitkach: 2,7 mm, 4 mm, 8 mm

Nasadki: masarska

Pozostałe: 3 sitka, 4 bębny szatkownicy, młynek żarnowy, wyciskarka do cytrusów, wyciskarka do owoców jagodowych

Zelmer ZMM4050B

Moc: 1900 W

Wydajność mielenia: 2,5 kg na minutę

Możliwość rozbudowy: tak

Mielenie twardych produktów (Revers): nie

Możliwość mycia wyposażenia w zmywarce: tak

Kolor obudowy: biały

Średnica otworów w sitkach: 3 mm , 5 mm, 8 mm

Sitko do maku: tak

