Wielki apetyt - premiera dramatu już dzisiaj na HBO GO!

Na platformie HBO GO pojawi się dzisiaj absolutnie wzruszający film o tytule "Wielki apetyt". Podpowiadamy, o czym opowiada i dlaczego musisz go obejrzeć.

"Wielki apetyt" w reżyserii Pei-Ju Hsieh to film dramatyczny, który swoją polską premierę będzie dziś, 11 października na HBO GO. Jest to produkcja szczególnie warta polecenia, ze względu na ponowne definiowanie standardu piękna. Fabułą opowiada o trzydziestoletniej Jian Ying-Juan, która cierpi na nadwagę. Pewnego dnia musi ona zmierzyć się z własną niepewnością i krytyką innych.

fot. HBO GO

Reżyseria: Pei-Ju Hsieh

Pei-Ju Hsieh Obsada: Samantha Shu-Chin ko, Samantha Shu-Chin ko, Jia-Yin Tsai, Yao-Jen Chang, En Wei Chang, Tsu-Wu Hsieh, Lene Lai

Samantha Shu-Chin ko, Samantha Shu-Chin ko, Jia-Yin Tsai, Yao-Jen Chang, En Wei Chang, Tsu-Wu Hsieh, Lene Lai Gatunek: Dramat

Dramat Rok produkcji: 2019

2019 Kategoria wiekowa: 15+

Film "Wielki apetyt" jest dostępny do obejrzenia na HBO GO — zarejestruj się. Sprawdź, jakie jeszcze produkcje pojawiają się w tym miesiącu na platformie, tutaj.

Zobacz również: