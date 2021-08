Wielki rekord EA w pierwszym kwartale dzięki Mass Effect, Apex i It Takes Two

Electronic Arts przedstawiło swoje wyniki za pierwszy kwartał. Rok obrotowy 2022 i 2023 powinien być duży.

Mass Effect źródło: ea.com

Kwartał kończący się 30 czerwca 2021 roku zapowiada gorący początek dla roku podatkowego 2022 w Electronic Arts. Przychody netto wyniosły 1,55 mld USD, czyli powyżej prognozy firmy wynoszącej 1,48 mld USD i 1,39 mld USD w tym samym okresie ubiegłego roku.

Wyniki EA w pierwszym kwartale przyniosły wzrost akcji o 4 do 5 procent w handlu po godzinach i 204 miliony dolarów dochodu netto (aż o 130 milionów więcej, niż zakładała firma).

Zobacz również:

Sukces powstał z połączenia tradycyjnych gier i usług na żywo. Apex Legends osiągało 13 milionów aktywnych graczy tygodniowo (wzrost z 12 milionów w poprzednim kwartale), a mecze FIFA Ultimate Team wzrosły aż o 48 procent w ciągu roku.

W tym kwartale mocno uderzyliśmy i było to głównie spowodowane lepszymi wynikami dwóch nowych gier wysokiej jakości – Mass Effect Legendary Edition i It Takes Two, drugiego tytułu z naszej współpracy z Hazelight Studios. It Takes Two zostało uruchomione pod koniec poprzedniego kwartału i wykazywało znaczne przebicie w pierwszym kwartale 2021 r. Usługi na żywo również radziły sobie lepiej niż oczekiwano, dzięki ciągłemu wzrostowi Apex Legends.

Wydawało się, że EA nie dostrzega już wartości w grach niebędących usługami na żywo, ale wygląda na to, że w połączeniu z przynoszącymi stałe zarobki Apex, Madden NFL i FIFA, produkty, takie jak It Takes Two i Mass Effect Legendary Edition mogą być dodatkowym wzmocnieniem, które poprowadzi wydawcę na szczyt.

Firma przewiduje największy drugi kwartał w historii, a jej przychody mają wynieść 1,78 miliarda dolarów. W tym roku wielkim hitem będzie Battlefield 2042, a jego zwiastuny przyciągnęły już 210 milionów wyświetleń i najwięcej komentarzy z tegorocznych targów EA.

Wygląda na to, że Electronic Arts zaczęło dostrzegać, że bardziej zróżnicowana oferta gier może przynieść firmie korzyści.

Źródło: wccftech.com