Wielki wyciek Galaxy A33 5G na dwa dni przed premierą!

Samsung ujawnił wczoraj, że 17 marca 2022 roku zorganizuje imprezę poświęconą premierze kolejnej generacji smartfonów z serii Galaxy A.

Fot. Artur Tomala / PCWorld

Ponieważ Samsung zaprezentowała już Galaxy A13, Galaxy A23 i Galaxy F23 5G, można się spodziewać, że podczas kolejnej imprezy południowokoreańska firma zaprezentuje Galaxy A33 5G, Galaxy A53 i Galaxy A73.

Na dwa dni przed premierą, Galaxy A33 5G został ujawniony w całości przez serwis Appuals. Urządzenie będzie dostępne w czterech kolorach: czarnym, niebieskim, brzoskwiniowym i białym. Telefon jest wyposażony w 6,4-calowy wyświetlacz Super AMOLED Infinity-U o rozdzielczości Full HD+ i częstotliwości odświeżania 90 Hz. Wyświetlacz jest podobno chroniony przez szkło Gorilla Glass 5.

Zobacz również:

Samsung wyposażył smartfon w nowy chipset Exynos klasy średniej - Exynos 1280. Posiada on 6 GB RAM i 128 GB pamięci wewnętrznej, a także 48 MP aparat główny z OIS, 8 MP aparat ultraszerokokątny, 5 MP aparat do zdjęć makro i 2 MP aparat do zdjęć portretowych. Telefon podobno obsługuje nagrywanie wideo w 4K i 30 klatkach na sekundę. Z przodu telefonu znajduje się 13 MP kamera selfie.

Galaxy A33 5G jest zasilany przez baterię o pojemności 5000 mAh i obsługuje szybkie ładowanie o mocy 25 W. Działa na systemie Android 12 w oparciu o nakładkę systemową One UI 4.1. Mówi się, że telefon posiada klasę odporności na kurz i wodę IP67. Wyposażono go także w głośniki stereo i czytnik linii papilarnych pod wyświetlaczem. Posiada łączność 5G, LTE, Wi-Fi 5, GPS, Bluetooth 5.1, NFC oraz port USB Typu-C.

Raport twierdzi również, że cena Galaxy A33 5G w Europie będzie wynosić 379 euro (około 1800 zł).