Wielki zły wilk nadchodzi! The Wolf Among Us 2 z pierwszym pokazem z rozgrywki

(fot. Telltale Games)

Jeszcze kilka lat temu studio Telltale Games należało do grona najlepszych deweloperów w branży. Charakterystyczne gry przygodowe w odcinkach regularnie podbijały serca graczy. Produkcje oparte na znanych markach jak: The Walking Dead, Borderlands czy Batman do dziś uchodzą za jedne z najlepszych. Wśród licznych dzieł studia szczególnie wyróżniało się znakomite The Wolf Among Us. Niezwykły świat, intrygujący bohaterowie i znakomita historia sprawiły, że gracze od lat wypatrują kontynuacji.

Niestety, liczne zawirowania i problemy finansowe studia sprawiły, że te zbankrutowało i obecne Telltale Games zaczyna praktycznie od zera. Nowy początkiem w historii dewelopera ma być długo wyczekiwane The Wolf Among Us 2. Choć produkcję zapowiedziano już dawno, to tak naprawdę wciąż niewiele wiemy na jej temat. Wszystko na to wskazuje, że zmieni się to już jutro.

Przedstawiciele Telltale Games zapowiedzieli stream, podczas którego poznamy pierwsze szczegóły na temat The Wolf Among Us 2. Całą prezentację poprowadzi sam Geoff Keighley, więc z cała pewnością możemy spodziewać się czegoś wyjątkowego. Pierwszy zwiastun, a może nawet gameplay? Jutrzejszy pokaz pozwoli nam również zobaczyć, jak zaawansowane są prace nad grą i jak długo będziemy musieli jeszcze na nią czekać.

Greetings from Fabletown!



You’re invited to join us for a behind-the-scenes look at #TWAU2 + more, hosted by @geoffkeighley.



Wednesday 2/9, 10am PT#TheWolfIsBack pic.twitter.com/n9f9AWkY9i — Telltale Games (@telltalegames) February 7, 2022

Prezentacja The Wolf Among Us 2 odbędzie się już jutro o godzinie 19:00 czasu polskiego.

