Wielkie czyszczenie magazynu w OleOle! Co kupimy w promocji?

W sklepie internetowym OleOle rozpoczęło się wielkie czyszczenie magazynu. Przecenionych zostało sporo popularnych pozycji.

Spis treści

Po świętach sklep z elektroniką OleOle postanowił zrobić porządki w magazynie. Co za tym idzie, sprzęt jest obecnie sprzedawany z dużą zniżką. Czekałeś na dobrą okazję, by coś kupić? To jest Twoja szansa!

Laptopy ze zniżką w OleOle

ASUS Zenbook Flip 15

Ekran: 15,6 cala, ekran dotykowy 1920 x 1080 pikseli

Procesor: AMD Ryzen™ 7 4700U 2,0 - 4,1 GHz

Pamięć: 16 GB DDR4 RAM

Dysk: 512 GB SSD

Grafika: NVIDIA® GeForce MX 350 + AMD Radeon™ Graphics

System operacyjny: Windows 10 Home Edition

Cena: 5 199 zł 4 399 zł - przejdź do strony.

Zobacz również:

Acer Swift 1

Ekran: 14 cali, 1920 x 1080 pikseli

Procesor: Intel® Pentium® N6000 1,1 - 3,3 GHz

Pamięć: 4 GB LPDDR4X RAM

Dysk: 256 GB SSD

Grafika: Intel® UHD Graphics

System operacyjny: Windows 10 Home Edition

Cena: 2 099 zł 1 699 zł - przejdź do strony.

Telewizory ze zniżką w OleOle

Telewizor Samsung QLED QE55Q80AAT

Ekran: 55 cali, 4K UHD / 3840 x 2160

Smart TV / Wi-Fi: tak / tak

Częstotliwość odświeżania ekranu: 100 Hz / 120 Hz

Technologia obrazu: QLED, LED

Pozostałe funkcje i parametry: HDR, Wi-Fi, Bluetooth, USB - multimedia, USB - nagrywanie, obsługa głosowa

Złącza: optyczne, CI+, Ethernet, 4x HDMI, 2x USB

Cena: 4 499 zł 3 597,51 zł - przejdź do strony.

Telewizor Xiaomi Mi LED TV P1 43"

Ekran: 43 cale, 4K UHD / 3840 x 2160

Smart TV / Wi-Fi: tak / tak

Częstotliwość odświeżania ekranu: 50 Hz / 60 Hz

Technologia obrazu: LED

Pozostałe funkcje i parametry: HDR, Wi-Fi, Bluetooth, USB - multimedia

Złącza: słuchawkowe, optyczne, CI+, Ethernet, 3x HDMI, 2x USB

Cena: 1 590 zł 1 499 zł - przejdź do strony.

Telewizor Samsung UE55AU8002K

Ekran: 55 cali, 4K UHD / 3840 x 2160

Smart TV / Wi-Fi: tak / tak

Częstotliwość odświeżania ekranu: 50 Hz / 60 Hz

Technologia obrazu: LED

Pozostałe funkcje i parametry: HDR, Wi-Fi, Bluetooth, USB - multimedia

Złącza: optyczne, CI+, Ethernet, 3x HDMI, 2x USB

Cena: 2 899 zł 2 349 zł - przejdź do strony.

AGD wolnostojące ze zniżką w OleOle

Suszarka Bosch WTH85V0EPL Serie 4

Wymiary (GxSxW): 59,9 x 59,8 x 84,2 cm

Roczne zużycie prądu: 236 kWh = 146,32 zł rocznie

Pojemność: 8 kg

Pompa ciepła: tak

Poziom głośności: 65 dB

Cena: 2 499 zł 1 899 zł - przejdź do strony.

Pralka Indesit BWE 71452X K PL N

Wymiary (GxSxW): 54 x 59,5 x 85 cm

Wielkość załadunku: 7 kg

Zużycie prądu (100 cykli): 78 kWh = 48,36 zł

Zużycie wody (cykl): 44 litry

Maksymalne obroty wirowania: 1400 obr/min

Poziom hałasu - wirowanie: 79 dB

Programy: 20 stopni, bawełna, delikatny, eco 40-60, kolory, kołdry puchowe, mix, płukanie, syntetyki, szybki, wełna, wirowanie

Opóźnienie startu pracy: tak

Cena: 1 399 zł 1 099 zł - przejdź do strony.

Lodówka Samsung RB34T775CS9

Wymiary (wys.x szer.x gł.): 185,3 x 59,5 x 65,8 cm

Pojemność chłodziarki / zamrażarki: 230 l / 114 l

Roczne zużycie energii: 163 kWh = 101,06 zł rocznie

Poziom hałasu: 35 dB

Bezszronowa (No Frost): tak pełny No Frost

Zamienna strona zawiasów drzwi: tak

Cena: 2 949 zł 2 399 zł - przejdź do strony.

Sprzęt dla gracza i IT ze zniżką w OleOle

Klawiatura komputerowa Corsair

Typ: membranowa

Typ podłączenia: USB, przewodowa

Podświetlane przyciski: tak

Cena: 229 zł 199 zł - przejdź do strony.

Fotel biurowy Diablo Chairs

Maksymalne obciążenie : 150 kg

Materiał: tkanina

Kolor: czarny

Cena: 1 079 zł 999 zł - przejdź do strony.

Procesor AMD

Typ i model procesora: AMD Ryzen 5 5600X

Ilość rdzeni: 6

Częstotliwość taktowania: 3,7 - 4,6 GHz

Rodzaj gniazda: socket - AM4

Zintegrowany układ graficzny: nie posiada

Cena: 1 419 zł 1 299 zł - przejdź do strony.

Dysk twardy Seagate

Pojemność: 1 TB

Rodzaj podłączenia: USB 3.0 i USB 2.0

Format: 2,5 cala

Prędkość obrotowa: 5400 obr/min

Cena: 269 zł 229 zł - przejdź do strony.

Polecamy: Tani odkurzacz pionowy Xiaomi z Lidla - czy warto kupić?