Wielkie wieści od Apple - dosłownie. MacBook Air z ogromną zmianą już za kilka miesięcy

Najpopularniejszy laptop Apple - MacBook Air - już niedługo dostanie większego brata. Po wielu głosach domagających się lekkiego ultrabooka z większym ekranem, firma z Cupertino w końcu postanowiła dać nam to, czego od lat chcieliśmy.

Plotki o ewentualnym powstaniu większego MacBooka Air pojawiały się w eterze od jakiegoś czasu, jednak nigdy nie były to zbyt wiarygodne źródła. Sytuacja w końcu się zmieniła, gdyż jeden z najbardziej znanych analityków zajmujący się Apple, Ross Young, ujawnił na swoim Twitterze plany dotyczące premiery tego laptopa.

Według jego informacji firma zamówiła już wyświetlacze i ma zamiar rozpocząć produkcję MacBooka Air z ekranem o przekątnej 15,5" w pierwszym kwartale 2023 roku. Oznacza to, że wiosną 2023 możemy spodziewać się prezentacji nowego komputera - zapewne z premierą około kwietnia 2023. Co więcej, w tym samym czasie możemy zobaczyć też kilka innych premier, o który Young również wspomniał - MacBooka Pro, Maca mini oraz może nawet iMaca Pro.

MacBook Air ma zostać wyposażony w ekran 15,5", który wielkościowo umieści go pomiędzy MacBookiem Pro 14" a MacBookiem Pro 16". Jednak nie będzie to aż tak zaawansowana technologia wyświetlacza - ma to być zwykły panel LCD, zamiast znanego z wersji Pro mini-LED. Co więcej, nie powinniśmy też spodziewać się wysokiej częstotliwości odświeżania obrazu, gdyż Apple zapewne zostanie przy 60 Hz.

Co prawda nie usłyszeliśmy od Younga nic związanego z podzespołami nowego komputera, jednak możemy się spodziewać, że będzie on wyposażony w podstawową wersję najnowszego czipu M2, który zostanie połączony w bazowej wersji z 8 GB pamięci RAM i zapewne 256 GB pamięci wewnętrznej. Jeśli jednak premiera opóźniłaby się do jesieni 2023, możliwe jest też wejście na rynek 15-calowego Aira z najnowszym procesorem M3.

Pozostaje jeszcze kwestia ceny, która na tę chwilę nie została ujawniona na wet w przeciekach. Jako że nowy Air będzie kontynuacją linii rozpoczętej przez 13-calowego Aira z procesorem M2, musimy spodziewać się ceny wyższej od jego oficjalnej ceny - 6999 zł. Jeśli więc przyjmiemy, że różnica w cenie będzie równa różnicy w cenie między dwoma wielkościami MacBooka Pro - 14 i 16 calowego - możemy niepoodziewań, że Air 15" kupimy od 9999 zł, czyli aż 3000 zł drożej. Wydaje się jednak, że nie powinna to być aż tak drastyczna różnica, stawiamy więc, że jego cena w Polsce wyniesie około 8499-8999 zł.