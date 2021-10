Wielkie zmiany Google Play Store! Deweloperzy będą zachwyceni

Google podaje, że planuje obniżyć prowizję, którą pobiera od aplikacji opartych na subskrypcji. Obecnie prowizja ta wynosi 30%, a z początkiem 2022 roku zostanie obniżona do 15%. Dotyczące tej obniżki ogłoszenie pojawia się po krytyce regulatorów i deweloperów aplikacji na strukturę opłat w sklepie Google Play. W poście na blogu, Google pisze, że dokonało bardzo "ważnych zmian", a nowa struktura wejdzie w życie 1 stycznia przyszłego roku.

To najnowsze ustępstwo przychodzi po tym, jak Google zmniejszyło swoją prowizję - również do 15% z 30% - dla pierwszego miliona dolarów w przychodach uzyskanych przez twórców aplikacji ze sprzedaży w sklepie Google Play rocznie. Zmiany te zostały wprowadzone w marcu, kilka miesięcy po tym, jak Apple dokonało podobnego ruchu w listopadzie ubiegłego roku w Apple store.

Zobacz również:

This is great news! This reduction in subscription fees will help Duolingo accelerate our mission of providing universally available education. https://t.co/aK2XpL1X4s