Wiemy ile CoD Vanguard zajmie miejsca na naszych dyskach. Jest dobrze

Gry z serii Call of Duty słyną z tego, że potrafią zajmować mnóstwo miejsca na naszych dyskach. Jak w tym przypadku wypada Call of Duty Vanguard?

fot. Activision

Kilka ostatnich odsłon serii Call of Duty (w tym ciągle rozrastający się Warzone) charakteryzowało się ogromnymi rozmiarami. Call of Duty Black Ops Cold War już w dniu premiery "przywitało" graczy niemal 150 GB "paczką" danych. Okazuje się, jednak, że nadchodzący Call of Duty Vanguard będzie pod tym względem znacznie bardziej "litościwy" dla naszych dysków.

Jak poinformował oficjalny profil serii Call of Duty na Twiterze, premierowy rozmiar gry CoD Vanguard będzie od 30 do nawet 50% mniejszy w porównaniu do starszych odsłon serii. Niestety, dotyczy to jedynie PC oraz konsol nowej generacji - PlayStation 5 i Xbox Series X.

Good news for hard drives everywhere: #Vanguard’s install size at launch will be significantly below previous #CallOfDuty releases.



New on-demand texture streaming tech expected to save up to 30%-50%+ on next-gen console and PC hard drive disk space ???? pic.twitter.com/oYZoyIDTuO — Call of Duty (@CallofDuty) October 26, 2021

Rozmiar Call of Duty Vanguard może się również różnić ze względu na platformy. Niedawno pojawiły się spekulacje, że w dniu premiery gra będzie "ważyć" na PS5 zaledwie 30 GB. Choć jest to raczej mało prawdopodobne, to śmiało możemy założyć, iż to właśnie na PlayStation 5 gra zajmie najmniej miejsca na naszych dyskach.

