Wiemy ile konsol PS5 trafiło w ręce graczy. Kolejna dostawa już na początku roku

Poznaliśmy dokładną liczbę konsol PS5, które do tej pory trafiły do sprzedaży. Wiemy też, kiedy możemy spodziewać się kolejnej dostawy.

Sony cały czas przechwala się o rekordowej sprzedaży PlayStation 5, czy tak jest w rzeczywistości? Według raportu Digitimes, japoński producent w ciągu pierwszych 4 tygodni od premiery konsoli dostarczył do sklepów blisko 3,4 miliona egzemplarzy urządzenia. Warto tu podkreślić, że jest to rekordowy wynik w historii całej marki PlayStation.

Niestety, nawet dostarczenie tak dużej ilości konsol nie było w stanie sprostać popytowi. Nakład PlayStation 5 został wyczerpany niemal na całym świecie. Sprzęt japońskiego producenta jest obecnie dostępny tylko z tzw. "drugiej ręki" po mocno zawyżonych cenach. Sony nie zamierza jednak zwalniać tempa, wręcz przeciwnie.

Jeszcze przed premierą PS5, włodarze Sony zakładali, że do końca marca 2021 na rynek trafi 5-6 milionów konsol. Obecnie wartość ta została niemal podwojona i Sony celuje w ponad 10 milionów egzemplarzy urządzeń, które mają trafić do sklepów do końca marca 2021 roku. Co więcej, zdaniem Digitimes, do końca przyszłego roku japoński producent che wypuścić na rynek w sumie aż 16,5 - 18 milionów PS5.

Ogromne zapotrzebowanie na nowy sprzęt, spowodowało, że Sony znacznie zwiększyło produkcję PlayStation 5. Oznacza to, że jeśli jeszcze nie udało się wam zdobyć PS5, to już niebawem sytuacja ta powinna się unormować. Coraz więcej sklepów, zarówno na świecie, jak i w Polsce informuje, że kolejne dostawy PS5 pojawią się pod koniec stycznia. Możemy się zatem spodziewać, że najpóźniej do końca marca każdy chętny powinien dostać konsolę z oficjalnego źródła.

