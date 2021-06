Wiemy jak ceny nowych kart graficznych spadały w ostatnim czasie! - sprawdź gdzie zrobić zakupy

RTX 3080 Ti i RTX 3070 Ti zadebiutowały z wielkim hukiem i... kolosalnymi cenami. Jednak dwa tygodnie po premierze tej pierwszej okazuje się, że nie warto było jej od razu nabywać. Zobacz, ile można zaoszczędzić, po prostu czekając!

Na świecie RTX 3080 Ti zadebiutowało 3 czerwca, dzień później karta pokazała się w Polsce. Od tego dnia informuję co parę dni, jak zmieniają się w polskich sklepach ceny różnych wariantów tego modelu. Ogólnie sprawdzam ceny w trzech największych sieciach: Komputronik, Morele oraz X-Kom. Wnioski? W najlepszym przypadku cena karty spadła o 3600 złotych! Czyli czekając z zakupem można było zaoszczędzić tyle, że dałoby się nabyć porządnego laptopa.

Ale po kolei. Oto podsumowanie, jak zmieniały się ceny w sklepach. Idziemy alfabetycznie, więc pierwszy będzie Komputronik.

Co widzimy? W dniu premiery Ceny kart RTX 3080 Ti zaczynały się od 11 490. Już tydzień później niemal wszystkie były tańsze o co najmniej 1200 złotych! A dzisiaj, czyli 19 czerwca, najbardziej przeceniony model to Palit GeForce RTX 3080 Ti GamingPro 12G 12GB GDDR6X - w stosunku do pierwszego dnia sprzedaży cena spadła o 2430 złotych.

Drugi sklep na liście to Morele. Tutaj ceny rozpoczynały się od 12 999 złotych, czyli znacznie drożej niż w Komputroniku. A zmiany prezentują się tak:

Wniosek? Już po tygodniu karty zostały przecenione o 2-3 tysiące złotych. Jedynym wyjątkiem Palit GeForce RTX 3080Ti GameRock, 12GB, GDDR6X - tu cena spadła zaledwie o 293 zł. Obecnie w stosunku do dnia premiery obniżki wynoszą ponad 3 tysiące złotych, ale uwaga - jeden z model stał się DROŻSZY. Jest to MSI GeForce RTX 3080 Ti Gaming X Trio 12GB GDDR6X, który w dniu premiery kosztował 12 999 zł, zaś obecnie widnieje na stronie sklepu za 14 362,99 zł, czyli ponad 1300 złotych drożej! Warto zauważyć, że dwa modele karty zostały wyprzedane - Inno3D GeForce RTX 3080 Ti iChill X4 12GB GDDR6X oraz KFA2 GeForce RTX 3080 Ti SG 12GB GDDR6X.

Ostatni na liście jest X-Kom.

Tu widzimy, że ceny "na start" zaczynały się od 10 999 złotych, czyli najtaniej. Po tygodniu spadły o kilkaset złotych, a rekordzista - MSI GeForce RTX 3080 Ti SUPRIM X 12GB GDDR6X - potaniał o 1000 złotych. Dwa tygodnie po premierze ceny kart wahają się od 10 299 do 12 199 złotych. Z oferty zniknęło Gigabyte GeForce RTX 3080 Ti GAMING OC 12GB GDDR6X.

Co nam mówią te zestawienia? Przede wszystkim to, że nie opłaca kupować się kart w dniu premiery. Jak widać wystarczyło zaczekać dwa tygodnie i oszczędności są znaczne. Ale - i to po drugie - pomimo sporych obniżek ceny i tak są kolosalne. Palit GeForce RTX 3080 Ti GamingPro 12G 12GB GDDR6X możesz nabyć w Komputroniku za 9360 złotych i to najtańsza z propozycji w zestawieniu. Co prawda sam Palit na swej stronie nie ma cen referencyjnych, ale Nvidia umieściła swoją na oficjalnej stronie - 3 279 złotych. Nie jest jasne, czy dotyczy to 3080 czy 3080 Ti (witryna jest wspólna dla obu), jednak i tak mamy ponad 2,5-krotne przebicie!

Teraz wypada odpowiedzieć na pytanie - dlaczego karty tanieją? Pierwsza nasuwająca się odpowiedź jest prosta - ponieważ w zaproponowanych w dniu premiery cenach nie można znaleźć nabywców. Po prostu - są za drogie. Dalej - jak dotąd słyszeliśmy, że ceny kart graficznych są duże, ponieważ jest ich mało, zaś jest ich mało, gdyż wykupują je chińscy "górnicy" do kopania kryptowalut. I częściowo jest to prawda - w sieci pokazywały się zdjęcia "kopalni" liczących sobie po kilkadziesiąt kart RTX, jednak ostatnio wyszło na jaw, że "górnicy" odpowiadają tylko za wykupienie 25% kart, zaś braki są spowodowane przerwanymi łańcuchami produkcji.

Ostatni element, bardzo ważny, to decyzja władz Chin, które zakazały wydobywania kryptowalut oraz nakazały likwidację istniejących kopalń. Na chińskich platformach sprzedażowych (tamtejsze odpowiedniki naszego Allegro czy OLX) zaczęły pojawiać się duże ilości używanych układów RTX. Zakaz rządu oznacza również, że w Chinach znacznie spadnie zainteresowanie nowymi układami, a ponieważ produkcja powoli wraca do normy, nowa karta graficzna traci na swojej atrakcyjności.

Do tematu powrócimy dokładnie za miesiąc i zobaczymy, czy ceny kart RTX 3080 Ti w polskich sklepach spadły jeszcze bardziej. Podejrzewam, ze tak się stanie. Pozostaje tylko pytanie - o ile?

Grafika główna: Ryan Snaadt/Unsplash