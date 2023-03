Wiemy, jak ma wyglądać nowa Motorola Edge 40! To będzie piękny smartfon

Poprzedni rok okazał się bardzo dobrym czasem dla Motoroli. W trzecim kwartale producent wypuścił na rynek trzy świetne smartfony, które celowały w inną półkę cenową. Wśród zaprezentowanych modeli znalazły się:

Osobiście miałem okazję testować środkowy model, którego recenzję podsumowałem w następujący sposób:

Model Edge 30 Fusion to smartfon, który sprawdzi się w przypadku większości użytkowników. Urządzenie nie posiada wielu unikalnych cech, które wyróżniałyby go na tle konkurencji, ale jest za to naprawdę solidnym telefonem z średniej/wyższej półki cenowej. Podczas testów nie miałem żadnych problemów z płynnością systemu czy klatkowaniem animacji, a w wielu przypadkach byłem bardzo pozytywnie zaskoczony tym jak szybka i responsywna jest Motorola Edge 30 Fusion. Warto śledzić cenę tego urządzenia u różnych dystrybutorów, bo zdecydowanie jest to jeden z najciekawszych smartfonów do 3000 zł.