Wiemy jak wygląda Galaxy S21 - nadszedł czas na płaskie flagowce

Samsung podąża za Apple. Koreańczycy rezygnują z zagiętych ekranów na rzecz niemalże płaskiego panelu pokrytego w całości przez gigantyczny ekran Dynamic AMOLED.

Ice universe, który rano udostępnił zdjęcia szkieł ochronnych na Samsunga Galaxy S21 oraz Galaxy S21+ pochwalił się właśnie zdjęciem jednego z modeli z rodziny Galaxy S21.

Samsung Galaxy S21 Źródło: Ice universe/Twitter

Na Twitterze znajdziemy render Samsunga Galaxy S21+. Co najnowsza fotografia zdradza o flagowym smartfonie Samsunga na 2021 rok?

Po pierwsze Samsung w dalszym ciągu stopniowo wycofuje się ze stosowania zagiętych ekranów. Galaxy S21+ otrzymał płaski panel frontowy podobny do tego znanego z najnowszych modeli iPhone'a. Smartfon nie posiada żadnych wycięć. W wyświetlaczu umieszczono pojedynczą kamerkę do selfie, która znajduje się w środkowej części ekranu. Głośnik do rozmów prawdopodobnie został umieszczony po ekranem. Możliwe, że znalazł się pomiędzy panelem wyświetlacza, a ramką obudowy.

Co ważne smartfony z rodziny Galaxy S21 zaoferują ramki okalające ekran o takiej samej szerokości. Na fotografii widać także, że przycisk zasilający oraz przyciski do regulacji głośności znajdują się z prawej strony.

Sama bryła telefonu jest bardzo podobna do tegorocznych modeli z rodziny Galaxy S20. Z pewnością nie powinniśmy oczekiwać znaczących rewolucji. Szkoda, że do sieci nie trafiły plecki urządzenia. To właśnie z tyłu oczekujemy największych zmian stylistycznych.

