Wiemy, jak wygląda One UI 3.0! Sprawdź, jak zmieni się Twój Samsung

Pierwsi użytkownicy otrzymali wczesną betę One UI 3.0. Jak wygląda najnowsza nakładka Samsunga pracująca na Androidzie 11?

Samsung zaprezentował co prawda One UI 3.0 już jakiś czas temu, ale premiera odbyła się w pośpiechu, a Koreańczycy zapomnieli przedstawić dziennika zmian i wyglądu nakładki.

Galaxy S20 Ultra i Galaxy Note 20 Ultra

Zmienia się to dziś wraz z udostępnieniem pierwszej wersji beta na smartfony z rodziny Galaxy S20. Program beta testów ruszył w Korei Południowej oraz Stanach Zjednoczonych. Smartfony z procesorem Qualcomm Snapdragon 865 otrzymały już stosowne uaktualnienie.

Dokładny dziennik zmian znajduje się na przydługim zrzucie ekranu, który umieszczamy poniżej (w języku angielskim).

Dziennik zmian

Po tajemniczej prezentacji bardzo interesowało nas, jak zmieni się wygląd najnowszej nakładki Samsunga. Zgodnie z naszymi oczekiwaniami zamiast rewolucji otrzymaliśmy bardzo sprawnie przeprowadzoną ewolucję, a One UI 3.0 to udany następca dla zaprezentowanego niedawno One UI 2.5 (prace nad nakładkami trwały równolegle).

Ekran startowy One UI 3.0

W sieci znajdziemy już pierwsze zrzuty ekranu pokazujące wygląd One UI 3.0. Zostały one udostępnione między innymi przez portal Sammobile. Obecnie system jest mocno niestabilny i posiada wiele niedoskonałości, które są widoczne nawet na poniższych zrzutach ekranu. Zmiany wizualne są bardzo kosmetyczne - szybkie ustawienia pokazują się teraz na rozmytym tle, a sekcje multimedia i urządzenia zajmują całą szerokość wyświetlacza.

Pasek powiadomień

Menu wielozadaniowości

