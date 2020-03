Wiemy, jakie funkcje z Galaxy S20 otrzymają Galaxy S10 i Note10

Samsung planuje aktualizację firmware w Galaxy S10 i Note10, dzięki czemu zyskają funkcje z Galaxy S20. A jakie?

Oba flagowce z 2019 roku będą otrzymywać funkcje z Galaxy S20 poprzez serię aktualizacji. Zaczną być udostępniane jeszcze w tym miesiącu. A co przyniosą? Pierwszą nowością będzie funkcja Single Take - czyli możliwość robienia seryjnie kilku zdjęć tak, jak podczas profesjonalnych sesji. Wykonuje do dziesięciu fotografii oraz cztery klipy wideo. Pozwala to wybrać najlepsze ujęcie. Druga dedykowana jest nagrywaniu klipów wideo - to tryb Pro Mode. Umożliwia on ręczne ustawienia wszystkich parametrów nagrywania, jak ISO, czas naświetlania, itp. Razem z nim dojdzie funkcja równoczesnego nagrywania z aparatu przedniego i tylnego.

Dalej - Quick Share. Ta funkcja pozwala wybrać do pięciu osób znajdujących się w pobliżu i błyskawicznie udostępnić im dowolny plik. Jak twierdzą złośliwi, Samsung skopiował rozwiązanie Apple - AirDrop. Tak czy owak - to bardzo praktyczne i nie wymaga parowania urządzeń. Podobna funkcja to Music Sharing - umożliwia streaming plików audio do innego urządzenia lub głośników Bluetooth.

Szybkość, z jaką Samsung wprowadza nowe funkcja do starszych flagowców, jest godna pochwały. Nie podał jednak, w jakich rejonach aktualizacje będą dostępne, dlatego jeśli masz Galaxy S10 lub Note10, możesz sprawdzać nawet codziennie, czy plik z fiirmware jest gotów do pobrania.

