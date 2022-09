Wiemy już wszystko o iPhonie 14 Pro! Od dawna nie było więcej powodów, aby kupić nowego iPhone'a

W tym roku seria Pro nowych iPhone'ów była bardzo oczekiwana. Po premierze wiemy już, że nie bez powodu - zmieniło się bardzo wiele. Oto najważniejsze informacje dotyczące najnowszego iPhone'a 14 Pro.

iPhone 14 Pro od wielu tygodni zapowiadał się na najciekawszą premierę telefonu w tym roku. Mimo braku dużych zmian w podstawowej wersji iPhone'a, seria Pro była naprawdę oczekiwana przez mnogość zmian, którą miała przynieść. Na szczęście Apple nie zawiodło i okazało się, że iPhone 14 Pro naprawdę dobrze wygląda!

Konferencja Far Out już za nami, a wraz z nią prezentacja najnowszych modeli iPhone'ów (i nie tylko). Oto wszystko, co powinniście wiedzieć o iPhonie 14 Pro:

iPhone 14 Pro - wygląd

iPhone 14 Pro nie różni się diametralnie od swojego poprzednika, a raczej jest rozwinięciem pewnej formuły. Jednak przynoszą one kilka istotnych zmian. Oczywiście najważniejszą jest notch - a raczej jego brak. W tym roku Apple w końcu odeszło od notcha i postawiło na wycięcie w ekranie, gdzie umieszczono zarówno FaceID, jak i przedni aparat.

Dodatkowo mamy też zmianę z tyłu - czyli większy moduł aparatu. Musiał on zostać powiększony przez zastosowanie nowej matrycy w aparatach, ale jego kształt pozostanie bez zmian - czyli trzy aparaty ułożone w kształt trójkąta.

iPhone 14 Pro będzie dostępny w czterech nowych kolorach. Będzie to Gwiezdna Czerń, Srebrny, Złoty oraz Głeboka Purpura. Wszytkie te opcje mają ramkę wykonaną ze stali nierdzewnej.

iPhone 14 Pro - specyfikacja

Aparat

iPhone 14 Pro będzie posiadał nową matrycę. Jest ona aż 65% większa od tej w 13 Pro, a do tego obsługuje rozdzielczość 48 MP.

Co więcej, Apple zaprezentowało też ProRAW - format, w którym nieskompresowane zdjęcia będą mogły być zapisywane wraz z ulepszeniami obrazu, które oferuje przetwarzanie obrazu przez procesor A16.

iPhone 14 Pro będzie miał też nowy aparat szerokokątny. Zostaje on co prawda przy 12 MP rozdzielczości, jednak został wyposażony w większą matrycę, co pozwoli na lepsze zdjęcia w słabym świetle i naturalne rozmycie tła.

Ekran

Dynamic Island - wycięcie w ekranie będzie się dynamicznie zmieniać i dopasowywać do powiadomień, które przychodzą na nasz telefon. Może ono tez pokazywać aktualnie grającą muzykę. Możliwa jest też interakcja z tym panelem. Co ciekawe, Dynamic Island może pokazywać powiadomienia nawet z dwóch aplikacji na raz!

Co więcej, iPhone 14 Pro został wyposażony w nowy wyświetlacz 6,1". Może on wyświetlić obraz o maksymalnej jasności nawet 2000 nitów. Co więcej, będzie on też obsługiwał długo wyczekiwaną funkcję - Always on Display. AoD może nawet wyświetlać nasze zdjęcia czy widgety.

Podzespoły

iPhone 14 Pro będzie działał dzięki procesorowi A16, zbudowanemu na tranzystorach o wymiarach 4nm. Korzysta on z 6-rdzeniowego CPU i 5-rdzeniowego GPU. Będzie on nawet posiadał specjalne rozwiązania, dzięki którym AoD w nowym iPhonie 14 Pro będzie mógł działać jeszcze lepiej i bardzie efektywnie.

Pamięć

iPhone 14 Pro będzie dostępny z 6 GB pamięci RAM. Będzie można go kupić w czterech wariantach pamięci wewnętrznej: 128 GB, 256 GB, 512 GB oraz 1 TB.

iPhone 14 Pro - cena

iPhone 14 Pro będzie tańszym z dwóch "profesjonalnych" iPhone'ów 14. Oczywiście w tym przypadku tańszym wcale nie oznacza tanim - jest to nadal flagowy model, za którego przyjdzie nam sporo zapłacić. Podstawowy model z pamięcią 128 GB kupimy już za 6499 zł. Jednak ceny te szybko się zwiększają. Oto ceny wszystkich konfiguracji:

128 GB - 6499 zł

256 GB - 7199 zł

512 GB - 8499 zł

1 TB - 9799 zł

iPhone 14 Pro - premiera

Mimo dzisiejszej premiery, iPhone 14 Pro nie trafi od razu na półki sklepowe. Co prawda już od 9 września zacznie się możliwość przedpremierowego zamówienia telefonów, jednak pierwsze sztuki dotrą do nas dopiero w dniu rynkowej premiery, która została zapowiedziana na 16 września. Do tego czasu mamy czas na decyzję, który z modeli najnowszego iPhone'a jest dla nas najlepszy.