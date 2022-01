Wiemy już wszystko o tabletach Samsung Galaxy Tab S8! Wygadał się Amazon!

Na stronie włoskiego Amazonu pojawiły się wszystkie szczegóły nadchodzących tabletów Samsunga! Premiera na najbliższym Galaxy Unpacked?

Powiedzieć, że Samsung nie ma szczęścia do trzymania informacji o swoich urządzeniach do dnia premiery w tajemnicy, to jak nie powiedzieć nic.

Dziś koreański producent zapowiedział lutowe wydarzenie Galaxy Unpacked, na którym zaprezentuje najnowsze flagowe urządzenia: smartfony z serii Galaxy S22 oraz tablety Galaxy Tab S8. O nadchodzących coraz większymi krokami smartfonach wiemy już niemal wszystko. Teraz natomiast każdy detal specyfikacji i wyglądu tabletów pojawił się w sieci.

W ostatnich tygodniach pojawiały się liczne przecieki i dane certyfikacyjne, które uchylały kolejne rąbki tajemnicy wokół tabletów Galaxy Tab S8. Jeżeli jednak nie macie czasu na szukanie tych skrawków informacji, to nie przejmujcie się. Włoski oddział Amazonu udostępnił bowiem wszystkie modele Galaxy Tab S8 w swoim sklepie. Co prawda oferty zdążyły już zniknąć ze strony, jednak w sieci nic się nie ukryje. W ofertach mogliśmy znaleźć wszystkie dostępne warianty pamięci każdego modelu, oficjalne grafiki oraz dokładną specyfikację techniczną:

Każdy z trzech modeli wyposażony będzie we flagowy procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1. Modele Galaxy Tab S8 oraz S8+ zaoferują 128/256 GB wbudowanej pamięci masowej, a Galaxy Tab S8 Ultra doda do tego wariant 512 GB. Zgodnie z wcześniejszymi przeciekami, do każdego z tabletów dołączony będzie rysik S Pen. Urządzenia mają posiadać wyświetlacze AMOLED o następujących rozmiarach: 11 cali (Galaxy Tab S8), 12,4 cala (Galaxy Tab S8+) oraz 14,6 cala (Galaxy Tab S8 Ultra). Będą pracować pod kontrolą systemu Android 12 z nakładą OneUI 4.1.

Na przedstawionych wyżej grafikach możemy także zapoznać się ze wszystkimi wariantami kolorystycznymi, w których dostępne będą tablety z rodziny Galaxy Tab S8.

