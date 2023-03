Wiemy, kiedy Asus ROG Phone 7 zadebiutuje na rynku! To może być najlepszy gamingowy smartfon tego roku

Seria ROG Phone należy do wąskiej grupy urządzeń mobilnych, które tworzone są z myślą o graczach.

Kiedy rok temu oglądałem premierę ROG Phone'a 6 pomyślałem, że cała gamingowa otoczka związana z tym telefonem nie ma najmniejszego sensu. Zastanawiało mnie przede wszystkim praktyczne zastosowanie opcji, które producent zaprezentował podczas pokazu urządzenia oraz potencjał sprzedażowy smartfona, który skierowany został do bardzo wąskiej grupy użytkowników. Na szczęście ROG Phone 6 trafił do mnie na testy, dając mi szansę na zweryfikowanie moich wątpliwości. Dzisiaj muszę przyznać, że był to jeden z najlepszych telefonów, jakie miałem okazję testować w poprzednim roku.

Flagowiec posiadał nie tylko szereg unikalnych rozwiązań dla graczy (np. wirtualne triggery oraz akcesoria schładzające), ale i doskonałe głośniki i genialny wyświetlacz. ROG Phone 6 był też pierwszym smartfonem na świecie (dostępnym globalnie), który został oparty na procesorze Snapdragon 8 Plus Gen 1. Nic więc dziwnego, że informacje dotyczące oficjalnej premiery kolejnego modelu z serii wywołały uśmiech na mojej twarzy. ROG Phone 7 zostanie zaprezentowany 13 kwietnia i najprawdopodobniej od razu będzie dostępny w globalnej dystrybucji.

Zobacz również:

Fot. Konrad Łącki / PCWorld.pl

W sieci pojawiło się już sporo przecieków, dzięki którym poznaliśmy część specyfikacji urządzenia. Flagowiec zostanie oparty na Snapdragonie 8 Gen 2, czyli tej samej jednostce, która została wykorzystana do konstrukcji takich flagowców jak:

Galaxy S23 Ultra ,

, Xiaomi 13 Pro ,

, OnePlus 11 ,

, OPPO Find X6 Pro ,

, Vivo X90 Pro+.

Nowy Asus z całą pewnością nie będzie więc odstawał od swojej konkurencji pod katem wydajności oraz zarządzania energią. Z tym drugim aspektem pomoże mu także duża bateria o pojemności 6000 mAh, którą naładujemy do pełna ładowarką o mocy 67 W. Na froncie urządzenia najprawdopodobniej zostanie umieszczony ekran o przekątnej 6.8-cala z maksymalną częstotliwością odświeżania obrazu na poziomie 165 Hz.

Seria ROG Phone to nie tylko urządzenia dla graczy, ale przede wszystkim smartfony, które idealnie nadają się do konsumowania każdego rodzaju multimediów. Głównie wynika to właśnie ze świetnych ekranów w tych urządzeniach oraz bardzo wytrzymałych baterii.