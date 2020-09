Wiemy kiedy EA Play dołączy do Xbox Game Pass

Microsoft ujawnił właśnie, kiedy EA Play dołączy do abonamentu Xbox Game Pass.

Spis treści

Na początku tego miesiąca dowiedzieliśmy się, że gry z usługi EA Play dołączą do Xbox Game Pass. Niestety, wówczas Microsoft nie zdradził nam kiedy to dokładnie nastąpi. Amerykański producent postanowił nie trzymać nas dłużej w niepewności i ujawnił, że EA Play wejdzie w skład Xbox Game Pass Ultimate wraz z premierą konsol nowej generacji - Xbox Series X i Series S, czyli dokładnie 10 listopada.

EA Play w Xbox Game Pass - jakie korzyści?

EA Play to usługa abonamentowa bliźniaczo podobna do Xbox Game Pas, choć oczywiście znacznie mniejsza. Ogranicza się ona bowiem głównie do tytułów stworzonych przez studia należące do Electronic Arts. Od listopada posiadacze konsol Xbox i abonamentu Xbox Game Pass Ultimate będą mogli cieszyć się ponad 60 produkcjami z portfolio EA. Co więcej, większość z nich będzie można ograć na smartfonie bądź tablecie, a to za sprawą usługi Microsoft xCloud, która również wchodzi w skład abonamentu.

Xbox Game Pass Ultimate przyszłością gamingu?

Microsoft postawił na zgoła odmienne podejście do nowej generacji niż Sony. Nawet najwięksi sympatycy PlayStation muszą przyznać, że Xbox Game Pass Ultimate to obecnie jedna z najciekawszych i najlepszych ofert dla graczy. W ramach jednego atrakcyjnego abonamentu otrzymujemy nie tylko dostęp do setek produkcji (w tym premierowych wydań gier od wewnętrznych zespołów Microsoftu), ale również wiele dodatkowych funkcji i usług.

Czy "Netflix dla gier" to przyszłość gamingu? Kto wie?

