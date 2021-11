Wiemy kiedy Galaxy S22 trafi do produkcji! Ujawniono także wersje kolorystyczne

W zeszłym tygodniu ujawniliśmy, że Samsung wprowadzi na rynek serię Galaxy S22 w lutym 2022 roku. Kilka dni temu inny raport potwierdził, że południowokoreańska firma rozpoczęła masową produkcję niektórych komponentów używanych w nadchodzących flagowcach. Teraz kolejny przeciek wskazał na harmonogram produkcji i warianty kolorystyczne telefonów z linii Galaxy S22.

Według Rossa Younga, CEO Display Supply Chain Consultants, Samsung zaplanował rozpoczęcie masowej produkcji Galaxy S22 w pierwszym tygodniu grudnia 2021 roku. Co więcej, stwierdził on również, że Galaxy S22 i Galaxy S22+ zostaną wprowadzone na rynek w czterech wariantach kolorystycznych: Black, Green, Pink Gold i White. Natomiast Galaxy S22 Ultra mógłby zostać wydany w czterech kolorach: Black, Dark Red, Green i White.

S22/+/U phone production from 1st week of December. Colors by model:

S22 - Black, Green, Pink Gold, White

S22+- Black, Green, Pink Gold, White

S22U - Black, Dark Red, Green, White