Wiemy kiedy League of Legends: Wild Rift zadebiutuje w Polsce

Studio Riot Games ujawniło właśnie datę debiutu mobilnej odsłony League of Legends - Wild Rift, w Polsce.

Uniwersum League of Legends już niebawem wzbogaci się o kolejną grę. Tym razem jest to bliźniaczo podobna do oryginału produkcja, tyle że dedykowana urządzeniom mobilnym i konsolom. Wild Rift bo o niej mowa posiada wszelkie najlepsze elementy znane z klasycznej MOBY, dostosowane jednak do możliwości i potrzeb graczy na innych niż PC urządzeniach.

Testy League of Legends: Wild Rift trwają już w niektórych regionach od tygodni. Niestety, polscy gracze nie mogli do tej pory brać w nich udział. Na szczęście, to zmieni się już 10 grudnia. Jak poinformowało właśnie studio Riot Games, to właśnie tego dnia uruchomione zostaną otwarte beta testy Wild Rift w Polsce. Produkcja na razie będzie dostępna tylko na urządzeniach mobilnych z Androidem bądź iOS-em. Wersja konsolowa zadebiutuje dopiero w 2021 roku.

Warto też dodać, że wraz ze startem otwartych beta testów Wild Rift w Polsce, gracze mogą liczyć na nowy patch. Wprowadzi on nowych bohaterów, skórki, oczekiwane przez graczy funkcje, poprawki balansujące rozgrywkę oraz i inne ulepszenia.

Uniwersum League of Legends ciągle się rozrasta. Oprócz klasycznej MOBY, na rynku jest już znakomita gra karciana Legends of Runeterra, niebawem zagramy w Wild Rift, a na horyzoncie majaczy już Ruined King: A League of Legends Story, czyli turowa gra RPG dedykowana solowej rozgrywce od Airship Syndicate.

