Wiemy kiedy pojawi się Universal Control na komputerach Mac!

Zapowiedziana w czerwcu funkcja trafi na komputery Mac do końca roku. Kiedy aktualizacja?

Universal Control to jedna z najważniejszych funkcji macOS Monterey. Niestety rozwiązanie to nadal nie trafiło do finalnej wersji systemu operacyjnego. Funkcja pozwalająca na kontrolowanie iPada oraz komputera Mac z wykorzystaniem jednej klawiatury i myszy/gładzika cały czas pozostaje w stadium Beta.

Universal Control Źródło: apple.com

Apple wydało wczoraj systemy operacyjne iOS 15.2, iPadOS 15.2 oraz macOS Monterey 12.1 w wersji Release Candidate. Niestety jasno pokazują one, że Universal Control nie pojawi się w najbliższej aktualizacji.

W dziennikach zmian brakuje jakichkolwiek informacji o Universal Control.

Zapowiedziana w czerwcu funkcja Universal Control ma trafić na komputery Mac i tablety iPad do końca jesieni 2021 roku. W Stanach Zjednoczonych kalendarzowa zima zaczyna się 21 grudnia 2021 roku. Apple ma więc jeszcze niespełna dwa tygodnie. Firma po wydaniu macOS 12.1 Monterey RC nie zmieniła harmonogramu wdrożenia Universal Control. Pozwala to sądzić, że funkcja faktycznie pojawi się do końca tego roku. Niestety w dalszym ciągu brakuje dokładnej daty.