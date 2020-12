Wiemy, kiedy poszczególne Samsungi otrzymają Androida 11

Samsung udostępnił nową mapę drogową. Znajdziemy w niej dokładniejsze informacje na temat aktualizacji do Androida 11. Kiedy poszczególne smartfony otrzymają nową wersję zielonego robociku?

Samsung intensywnie pracuje nad aktualizacją od Androida 11 dla swoich smartfonów. Nie wszystko idzie zgodnie z planem, ale Koreańczycy niedługo zaktualizują większość popularnych urządzeń do nowszej wersji zielonego robocika.

Samsung Galaxy S20 Ultra oraz Galaxy Note 20 Ultra

Beta testy nakładki One UI 3.0 powoli dobiegają końca, a producent zaktualizował swoją mapę drogową aktualizacji do Androida 11.

Harmonogram wprowadzania aktualizacji do Androida 11 został opublikowany w Egipcie. Całość podzielono na aż 9 etapów. Dodatkowo nie jest to jeszcze pełna lista, ponieważ zabrakło na niej między innymi Samsunga Galaxy S10e, który z pewnością otrzyma aktualizację do Androida 11.

Łatwo domyśleć się, że najpierw oprogramowanie trafi na flagowe modele z rodzin Galaxy S oraz Galaxy Note. Jako ostatnie zaktualizowane zostaną tanie telefony z 2019 roku.

Proces aktualizacji rozpocznie się w grudniu tego roku. Ostatnie urządzenia otrzymają Androida 11 dopiero w wakacje 2021.

Poniżej pełna mapa drogowa z podziałem na konkretne etapy.

Grudzień 2020

Galaxy S20

Galaxy S20+

Galaxy S20 Ultra

Styczeń 2021

Galaxy Note 10

Galaxy Note 10+

Galaxy Note 20

Galaxy Note 20 Ultra

Galaxy S10

Galaxy S10+

Galaxy S10 Lite

Galaxy Z Fold 2

Galaxy Z Flip

Luty 2021

Galaxy Fold

Marzec 2021

Galaxy A51

Galaxy M21

Galaxy M30s

Galaxy M31

Galaxy Note 10 Lite

Galaxy Tab S7

Kwiecień 2021

Galaxy A50

Galaxy M51

Maj 2021

Galaxy A21s

Galaxy A31

Galaxy A70

Galaxy A71

Galaxy A80

Galaxy Tab S6

Galaxy Tab S6 Lite

Czerwiec 2021

Galaxy A01

Galaxy A01 Core

Galaxy A11

Galaxy M11

Galaxy Tab A

Lipiec 2021

Galaxy A30

Galaxy Tab S5e

Sierpień 2021

Galaxy A10

Galaxy A10s

Galaxy A20

Galaxy A20s

Galaxy A30s

Galaxy Tab A 10.1

Galaxy Tab Active Pro

