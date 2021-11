Wiemy kiedy premiera Xiaomi 12? Data wydaje się idealna!

Premiera najnowszego flagowca Xiaomi już coraz bliżej. Czy w końcu poznaliśmy dokładną datę?

Zaledwie kilka dni temu w sieci pojawiły się informacje, wedle których chiński producent ma zaprezentować swoje najnowsze flagowe urządzenie 16 grudnia, czyli w czwartek.

Najnowsze przecieki pochodzące z Chin wskazują nam jednak inną datę, która wydaje być się idealną na premierę tego urządzenia. Ma ona nastąpić 12 grudnia. Xiaomi 12? 12.12? Wygląda to wszystko pięknie. Problem w tym, że ten dzień grudnia przypada na niedzielę, co nie jest typowym dniem na prezentację nowych produktów, zwłaszcza jeżeli weźmiemy pod uwagę jaki jest to produkt.

Niezależnie od wybranej daty spodziewamy się, że obok Xiaomi 12 chiński producent zaprezentuje także wersję Xiaomi 12X oraz oprogramowanie MIUI 13, bazujące na Androidzie 12. Jako, że będzie to prezentacja chińskiego wariantu, nie zobaczymy tam Usług Google. Wydarzenie ma potrwać ponoć nawet cztery godziny.

Xiaomi 12 ma być pierwszym, bądź jednym z pierwszym urządzeń, które pojawią się na rynku z najnowszym flagowym procesorem Qualcomm Snapdragon na 2022 rok. O to miano Xiaomi rywalizuje z Motorolą, która także planuje prezentację nowego smartfona na początku grudnia. Poza tym urządzenie ma posiadać wyświetlacz AMOLED z 120 Hz częstotliwością odświeżania zdolny wyświetlać obraz w jakości 2K. Z tyłu znajdziemy zestaw trzech aparatów z główną jednostką 50 MP od Sony lub Samsunga. Plotki sugerują też obecność szybkiego ładowania 120 W.

