Wiemy kiedy premiera systemu Android 12! Wygadało się... Oppo

Automatyczny asystent Oppo niechcący ujawnił termin, w którym stabilna wersja ColorOS 12 pojawi się na smartfonach Oppo i OnePlus!

Premiera Androida 12 zbliża się wielkimi krokami. Kolejne wersje beta systemu, regularnie upubliczniane przez Google pokazywały co raz to nowe możliwości nadchodzącego systemu operacyjnego. Mnogość tych aktualizacji pozwalała nam przypuszczać, że prace przygotowawcze są już na ukończeniu. Nie tak dawno Google ogłosiło, że Android 12 osiągnął już pełną stabilność. Mogliśmy więc śmiało zakładać, że już we wrześniu ruszy aktualizacja pierwszych smartfonów. Teraz wiemy już, kiedy to nastąpi.

Jak się okazuje, wygadał się automatyczny asystent w smartfonach Oppo, czyli Breeno. Jeden z użytkowników zadał pytanie o to, kiedy dostępna będzie aktualizacja do ColorOS 12. Asystent podał zaskakująco konkretną odpowiedź, którą możecie zobaczyć poniżej:

Fot. Weibo.com

Wedle tej informacji użytkownicy smartfonów Oppo będą mogli pobrać ColorOS 12 już 13 września o godzinie 15 czasu chińskiego. Co prawda zostało to bardzo szybko wyłapane przez producenta, który natychmiast zmienił automatyczną odpowiedź asystenta, jednak informacja została błyskawicznie rozpowszechniona. Obecnie wyświetlana wiadomość informuje, że więcej informacji pojawi się wkrótce.

Zobacz również:

Możemy więc przypuszczać, że aktualizację do Androida 12 będziemy mogli rozpocząć już wcześniej niż 13 września. Raczej mało prawdopodobnym wydaje się scenariusz, w którym Google upubliczni najnowszy system operacyjny i w tym samym czasie pojawią się pierwsze nakładki producentów. Termin podany we wiadomości także zdaje się to potwierdzać. W chwili pojawienia się ColorOS 12, w Nowym Jorku będziemy mieli godzinę 3 rano w niedzielę 12 września.

Samo Google nie ogłosiło jeszcze daty, w której Android 12 pojawi się na naszych urządzeniach. Uczulało jednak producentów aplikacji i oprogramowania opartego o Androida, aby ci przygotowali swoje programy do aktualizacji. Możemy śmiało zakładać, że nowy system zostanie upubliczniony przed 13 września.

Sprawdź czy Twój smartfon otrzyma aktualizację do Androida 12 i jakie nowości oraz funkcje otrzyma!

Źródło