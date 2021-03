Wiemy kto zagra w nowej produkcji z uniwersum Wiedźmina!

W ostatnim czasie Netflix intensywnie rozszerza produkcje z uniwersum Wiedźmina Geralta z Rivii. Równolegle trwają prace nad drugim sezonem serialu "Wiedźmin" oraz produkcji "The Witcher: Blood Origin". Drugi z tytułów ma być prequelem, który przedstawi historię ze świata elfów sprzed 1200 lat. Dzięki tej ekranizacji dowiemy się więcej o pierwszym wiedźminie oraz poznamy wydarzenia, które doprowadziły do Koniunkcji Sfer. Serial ma składać się z sześciu odcinków, a producentami są: Lauren Schmidt Hissrich i Declan de Barra (scenarzysta "Wiedźmina"). Według plotek, Andrzej Sapkowski ma być konsultantem kreatywnym produkcji.

