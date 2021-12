Wiersz Poleceń zniknie z Windows 11. Co go zastąpi?

Choć Wiersz Poleceń towarzyszy nam od lat, w przyszłym roku zniknie, zastąpiony przez inne rozwiązanie.

Windows 11 wprowadził sporo zmian dla użytkowników. Niektóre już poznaliśmy - jak odświeżone aplikacje systemowe - inne dopiero poznamy. Na blogu deweloperskim Microsoftu znalazła się informacja, że Wiersz Poleceń zostanie zastąpiony przez Windows Terminal. W chwili obecnej jest to dodatek, który można pobrać ze sklepu Microsoftu, ale wkrótce trafi do Windows jako część systemu. Kiedy? Tego nie wiadomo, ale na pewno jako pierwsi uzyskają go uczestnicy programu Windows Insider.

W chwili obecnej system domyślnie korzysta z Windows Console Host. Microsoft uzasadnia zmianę twierdząc, że Terminal daje większe możliwości, a praca z jego wykorzystaniem staje się łatwiejsza. Przykłady? Terminal umożliwia pracę z kartami, korzystanie z tematów oraz wykorzystywanie procesora graficznego do lepszego renderowania tekstu. Jak zdradza Microsoft, data wprowadzenia Terminala do powszechnego użytku będzie zależeć przede wszystkim od odzewu Insiderów. Trudno zatem przewidzieć, kiedy może to nastąpić. A czy rzeczywiście będzie lepiej? Cóż - poczekamy, zobaczymy.

