Wierzyć czy nie? Udało się odpalić grę w rozdzielczości 13K

O ile 4K nikogo nie dziwi, a coraz częściej słyszymy o 8K, to jednak 13K jest nieco przesadą. A czy to możliwe - zobacz i oceń.

Do sieci trafił klip wideo, pokazując, jak za pomocą kart graficznej RTX 4090 udało się osiągnąć imponującą rozdzielczość 13K (słownie: trzynaście) w popularnej grze online Genshin Impact. Ile to 13K? Przypomnę - Full HD to 1920x1080 px, 4K to 3656×2664 px, zaś 13K to 13760x5760 px. Czy to możliwe? Jak pokazują ustawienia wspomnianej gry - jak najbardziej.

Fot.: Golden Reviewer/YouTube

Osiągnięcie takiej rozdzielczości było możliwe dzięki zastosowaniu karty graficznej MSI GeForce RTX 4090 GAMING X TRIO 24G GPU i procesora Intel Gen Core i7-10700KF na płycie głównej Asus Prime Z490-P. Oprócz tego Golden Reviewer korzystał z 64 GB pamięci Corsair Vengeance LPX DDR4-3200 RAM oraz dysku Samsung SSD 970 EVO Plus 2TB. Efekty można obejrzeć na poniższym nagraniu.

Podczas gry przeciętna ilość klatek na sekundę (fps) wynosiła 30. Trzeba przyznać, że wynik to imponujący, ale ciężko będzie go docenić z prostego powodu. Jakiego? Oczywiście takiego, że nie ma jeszcze monitorów, które mogłyby pokazać ją w pełni, a obraz, który oglądamy w klipie wideo, jest nagrany w 13K, ale skalowany do rozdzielczości, jaką ma wyświetlacz internauty. Ale oczywiście wszystko przed nami.

Źródło: WCCF Tech