Więzienie za dezinformację dotyczącą szczepionek

Niektóre kraje podejmują radykalne środki w ramach walki z dezinformacją na temat szczepionek. Przykładem może być Korea Południowa i tamtejsza kara więzienia.

Nie każdy zdaje sobie sprawę, jak groźna potrafi być dezinformacja, szczególnie, gdy w grę wchodzi ludzkie zdrowie i życie. Wystarczy sobie bowiem wyobrazić, że wierząc w nieprawdziwe wiadomości ktoś nie podejmie leczenia w momencie, gdy jest to konieczne. Implikacji wynikających z takiego zachowania nie trzeba chyba nikomu tłumaczyć, a wina osób zamieszczających oraz głoszących te „informacje” jest bezsprzeczna i nie jest istotne, czy ich działanie podyktowane było chęcią rozgłosu, zarobku czy zwykłym brakiem wiedzy.

Jest to istotne szczególnie teraz, podczas panującej pandemii koronawirusa, gdy fala dezinformacji związanej z Covid-19, jej źródeł czy istnienia choroby dosłownie zalała sieć. Oberwało się także samym szczepionkom, a zwolennicy teorii spiskowych oraz wszelkiej maści mąciciele próbują przekonać ludzi o ich szkodliwości i niecnych zapędach szczepiących. W tym przypadku, działania takie mogą nieść szkodliwe skutki nie tylko dla poszczególnych osób, ale wszystkich ludzi. Bowiem to właśnie od szczepień zależy to, jak szybko i czy w ogóle wrócimy do normalności oraz pokonamy pandemię.

Na skalę problemu i podjęcie odpowiednich działań zdecydowały się już zarówno prywatne instytucje, jak choćby Facebook, jak również rządy poszczególnych państw. W Polsce możliwe jest np. zgłaszanie znalezionych w internecie, nieprawdziwych informacji o pandemii oraz samych szczepionkach. Aby tego dokonać, wystarczy wejść na stronę rządową gov.pl i w odpowiedniej rubryce wkleić link do właściwej strony. Po zbadaniu sprawy, autora takich pomówień może czekać kara pieniężna i nakaz usunięcia informacji.

Więzienie dla szerzących dezinformację

Korea Południowa poszła jednak o krok dalej i według nowych przepisów, delikwentom rozprzestrzeniającym fałszywe informacje na temat szczepionek na koronawirusa grożą naprawdę surowe kary. Co więcej, nie dotyczy to jedynie internetowych mącicieli, ale wszystkich, bez względu na wykorzystywane źródła, a wszystko w ramach przepisów ustawy o sieciach informacyjnych i komunikacji.

Według najnowszych doniesień, za propagowanie fałszywych treści w związku ze szczepionkami, w stan oskarżenia zostało postawionych już około 280 osób. Każdemu z mącicieli grozi aż do siedmiu lat pozbawienia wolności. Nie mniej dotkliwe są przewidywane kary pieniężne, które w przeliczeniu mogą wynosić do 44 tysięcy dolarów.