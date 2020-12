Wigilia 2020 - jak przygotować spotkanie rodzinne na odległość

Nawet święta online z rodziną mogą być radosnym wydarzeniem. Wystarczy, że spełnimy kilka warunków, aby Wigilia w 2020 roku nie straciła na uroku.

Tegoroczna Wigilia, jak niemal wszystko w 2020 roku, będzie wyjątkowa. Ze względu na panującą pandemię, wprowadzone zostały liczne restrykcje i obostrzenia, mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa ludzi oraz minimalizację ryzyka zarażenia. Niestety, z tego też powodu spędzenie nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia w licznym, rodzinnym gronie nie będzie fizycznie możliwe. Nie oznacza to jednak, że musimy zrezygnować z kontaktu z bliskimi (choćby na odległość) oraz świątecznej atmosfery. Podpowiadamy, co zrobić, aby Wigilia online również była radosnym i rodzinnym wydarzeniem.

Po pierwsze: zasady i bezpieczeństwo

Według obowiązujących wytycznych, na Wigilii w tym roku może być do pięciu osób. Nie oznacza to jednak, że mając liczną rodzinę nie zaprosimy już gości lub, co gorsza, iż nasi „nadwyżkowi” domownicy będą zmuszeni znaleźć inne miejsce do świętowania. Na szczęście, liczba pięciu osób dotyczy jedynie ilości zaproszonych gości i w to grono nie wliczają się osoby zamieszkujące w miejscu organizowanego spotkania.

Mikołaj widzi kto jest grzeczny podczas pandemii

W miarę możliwości, powinniśmy utrzymywać również dystans z osobami zaproszonym. Naturalnie, nie możliwe jest zachowanie przepisowej, półtorametrowej odległości, jednak dobrze by było, abyśmy zrezygnowali w tym roku z pocałunków i uścisków podczas składania życzeń. Jeśli życzenia są szczere (lub nie) to wystarczy dołączony do nich uścisk dłoni i z pewnością nie zaszkodzi ich umycie po zakończeniu tego etapu. Oczywiście w przypadku osób, z którymi łączymy się za pośrednictwem sieci, problem sam się rozwiązuje.

Po drugie: przygotowanie techniczne

Z oczywistych względów, spotkanie Wigilijne za pośrednictwem sieci nie może się odbyć bez odpowiedniego sprzętu. W tym wypadku najlepiej sprawdzi się laptop. Dlaczego? Przecież nie będziemy przenosić całego komputera stacjonarnego lub ustawiać stołu w zależności od tego, gdzie się on znajduje. Smartfony z kolei są niezłym wyjściem, jednak stosunkowo małe ekrany nie zagwarantują dostatecznego komfortu kontaktu podczas wieczerzy. Dlatego właśnie najwygodniejszym wyjściem są laptopy, które oferują dość duży ekran, jednocześnie nie zajmując dużo miejsca i nie ma problemów z ich stabilnym ustawieniem. Alternatywą mogą być również strategicznie ustawione tablety, tym bardziej, jeśli chcemy połączyć się podczas świętowania z więcej, niż jednym miejscem.

Gdy już wybierzemy sprzęt to drugą istotną sprawą, o którą musimy zadbać, jest zasilanie. Przede wszystkim, przed rozpoczęciem Wigilii powinniśmy naładować nasze urządzenia do maksymalnego poziomu baterii. Dobrze jest też mieć przygotowane ładowarki w pobliżu ustawionych urządzeń, aby uniknąć sytuacji, w której zasilanie pada podczas konwersacji, a atmosfera znika prze gorączkowe podłączanie sprzętu do prądu, jego ponowne uruchamianie i nawiązywanie połączenia. Mało klimatyczne, prawda? Choć nie jest to najwygodniejsze rozwiązanie, głównie z powodu problemów związanych z okablowaniem i dodatkowej ostrożności przy wigilijnym stole, to ewentualnie możemy mieć nasze tablety i laptopy na stałe podłączone do zasilania przez cały okres wigilijnego posiłku oraz po nim.

Po trzecie: połączenie

Z wiadomych przyczyn, jakość połączenia podczas transmisji nie zależy jedynie od nas. Biorąc pod uwagę, że narzucone wytyczne dotyczą całego społeczeństwa, podczas wieczoru Wigilijnego obciążenie sieci może być tak duże, że będziemy doświadczać pewnych zakłóceń. Powinny one być jednak niewielkie i raczej przejściowe. Aby jednak nie zrujnować domowego budżetu z powodu długotrwałego kontaktu w trybie online, warto wcześniej zweryfikować ofertę naszego dostawcy internetu, bądź usług telekomunikacyjnych. Wychodząc naprzeciw potrzebom konsumentów w tym szczególnym, 2020 roku i świątecznym okresie, wielu operatorów przygotowało z tej okazji specjalne bonusy w postaci dodatkowego, nielimitowanego internetu.

Kolejną sprawą jest wybór odpowiedniego narzędzia komunikacji. Na szczęście, na rynku znajdziemy wiele ciekawych i jednocześnie darmowych komunikatorów do wideokonferencji, które są również dość łatwe w obsłudze, co jest szczególnie istotne w przypadku osób starszych. Do najpopularniejszych programów oferujących połączenia wideo zaliczają się m.in. Skype, WhatsApp, Viber, Microsoft Teams czy choćby Facebook Messenger.

W tym wypadku niezmiernie istotna jest organizacja. Należy z wyprzedzeniem skontaktować się z poszczególnymi osobami, które będą brały udział w naszej Wigilii online nie tylko po to, aby ustalić czas rozpoczęcia wieczerzy, ale również w celu uzgodnienia rodzaju komunikatora na jaki się zdecydujemy (wszystkie strony połączenia muszą korzystać z tego samego programu). Co więcej, osobom starszym i niezaznajomionym z tego typu rozwiązaniami technologicznymi przyda się wcześniejsza pomoc, w postaci wskazówek ze strony kogoś bardziej z tym zapoznanego, udzielonych np. za pośrednictwem telefonu. Tego typu zamieszania organizacyjnego lepiej nie zostawiać na ostatnią chwilę, ponieważ wtedy sami się prosimy o zbędne, dodatkowe nerwy.

Po trzecie: świąteczna atmosfera

To, że nie spędzamy Wigilii Bożego Narodzenie będąc razem fizycznie, nie oznacza, iż nie powinniśmy zadbać o atmosferę. Podstawą jest m.in. odpowiedni strój. Tak samo jak nie poszlibyśmy „w gości” w dresach czy wyciągniętym swetrze, tak samo nie powinniśmy rezygnować z bardziej klimatycznej stylizacji nawet pozostając w domu. Nie trzeba oczywiście ubierać się wystawnie czy formalnie, możemy bowiem postawić jednocześnie na klimat i wygodę, m.in. dzięki modnym w tym roku świątecznym swetrom z motywem nawiązującym do Bożego Narodzenia.

Podobnie powinien wyglądać nasz Wigilijny stół, gdyż nie liczy się ilość znajdującego się na nim jedzenia, ale jego przystrojenie. Nie rezygnujmy więc z wszelkiego rodzaju stroików, klimatycznych świeczek czy nawet tradycyjnego opłatka i sianka pod obrusem. W końcu jak święta, to święta.

Nawiązując również do, wcześniej wspomnianego, umiejscowienia sprzętów do komunikacji, ekran i kamera urządzenia powinny w miarę możliwości być ustawione tak, aby obejmować zasięgiem wigilijny stół oraz zasiadające przy nim osoby. Nie zaszkodzi także, jeśli w kadrze znajdzie się choinka, świąteczne światełka czy inne ozdoby w klimacie Wigilijnym.

W tym roku jednak lepiej zrezygnować z świątecznej muzyki w tle, ponieważ mogłaby przeszkadzać w kontakcie online. Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, aby w dowolnym momencie wieczoru wspólnie zaśpiewać kolędę czy dać szansę na zaprezentowanie świątecznego wierszyka czy piosenki przez najmłodszych uczestników wieczerzy.

W Wigilii online najważniejsze jest jednak to, aby być razem nawet wtedy, gdy jesteśmy daleko od siebie i pomimo przeciwności losu, spędzić ten wyjątkowy czas z bliskimi.

Jeśli szukacie czegoś ciekawego do obejrzenia w czasie wolnym podczas świąt, to polecamy m.in. filmowe premiery Netflixa w okresie świąt i sylwestra.

Natomiast osobom nieposiadającym odpowiedniego urządzenia, do organizacji Wigilii online przyda się wygodny i niedrogi sprzęt.