Wigilia i Sylwester - w jakich godzinach są otwarte sklepy?

Sprawdziliśmy godziny otwarcia sklepów takich jak Biedronka, Kaufland, Lidl, Carrefour, Netto i inne w Święta 2021.

Chociaż większość z nas zaczyna przygotowania do Świąt kilka dni wcześniej, część osób ze względu na pracę czy inne obowiązki robi to tuż przed Wigilią. Zresztą nawet najbardziej zorganizowanym zdarza się zapomnieć o mące czy kupić za mało cukru. Te i inne rzeczy potrzebne na ostatnią chwilę zdążymy jeszcze kupić w niektórych sklepach. W jakich i do której godziny? Sprawdziliśmy!

Tegoroczna Wigilia odbywa się w piątek, dlatego większość sklepów będzie jeszcze otwartych, choć w ograniczonych godzinach. Zakupy w marketach będzie można zrobić mniej więcej do godziny 13:00. W pierwsze i drugie święto handel jest zakazany, dlatego nie będziemy mogli nic kupić, nie licząc sklepów prywatnych. Podobnie będzie w przydatku Nowego Roku. Jednak pamiętajmy, że niektóre sieci wydłużają godziny pracy w dni poprzedzające Wigilię.

Biedronka

Wigilia: 24 grudnia sklepy sieci Biedronka będą otwarte do godziny 13:00.

Sylwester: 31 grudnia sklepy sieci Biedronka będą otwarte do godziny 19:00.

Kaufland

Wigilia: 24 grudnia sklepy sieci Kaufland będą otwarte do godziny 13:00.

Sylwester: 31 grudnia sklepy sieci Kaufland będą otwarte do godziny 18:00.

Lidl

Wigilia: 24 grudnia sklepy sieci Lidl będą otwarte do godziny 13:00.

Sylwester: 31 grudnia będą otwarte do godziny 19:00.

Netto

Wigilia: 24 grudnia sklepy sieci Netto będą otwarte do godziny 13:00.

Sylwester: 31 grudnia sklepy sieci Netto będą otwarte do godziny 18:00.

Carrefour

Wigilia: 24 grudnia sklepy sieci Carrefour będą otwarte do godziny 13:00.

Sylwester: 31 grudnia sklepy sieci Carrefour będą otwarte do godziny 18:00.

Auchan

Wigilia: 24 grudnia sklepy sieci Auchan będą otwarte do godziny 13:00.

Sylwester: 31 grudnia sklepy sieci Auchan będą otwarte do godziny 18:00.

Aldi

Wigilia: 24 grudnia sklepy sieci Aldi będą otwarte do godziny 13:00.

Sylwester: 31 grudnia sklepy sieci Aldi będą otwarte do godziny 18:00.

Żabka

Wigilia: 24 grudnia sklepy sieci Żabka będą otwarte do godziny 14:00. Wyjątek stanowić będą sklepy, w których franczyzobiorca podjął decyzję o otwarciu sklepu w innych godzinach, także w Święta.

Sylwester: 31 grudnia sklepy sieci Żabka będą otwarte do godziny 23:00.

Dino

Wigilia: 24 grudnia sklepy sieci Dino będą otwarte do godziny 14:00.

Sylwester: 31 grudnia sklepy sieci Dino będą otwarte do godziny 19:00.

