Wiking - czy warto iść do kina? Przegląd recenzji

Już w następnym tygodniu w kinach zadebiutuje film Wiking. W sieci dostępne są już pierwsze recenzje. Sprawdzamy, jak dzieło Roberta Eggersa przyjęło się wśród krytyków.

Wiking będzie miał swoją premierę 22 kwietnia. Film opowie historię Amletha, księcia wikingów, który jako dziecko był świadkiem śmierci swojego ojca z rak własnego brata. W dorosłym życiu wraca w rodzinne strony, aby się zemścić. Rozpoczyna krwawą kampanię, która ma na celu odzyskanie królestwa i uratowanie matki.

Na ekranach zobaczymy prawdziwie gwiazdorską obsadę. W filmie wystąpili m.in. Alexander Skarsgard, Nicole Kidman, Anya Taylor-Joy, Ethan Hawk, Bjork, William Defoe.

W chwili pisania tego tekstu, w serwisie Rotten Tomatoes, The Northman uzyskał ocenę na poziomie 88 % na podstawie 130 recenzji. Jest to świetny wynik. Co dokładnie krytycy mogą powiedzieć na temat filmu?

Wiking (The Northman) - przegląd recenzji

Leah Greenblatt - Entertainment Weekly

Pod runami i wizjami jest to opowieść tak stara jak Gra o Tron i tak prosta jak historia opowiadana przy ognisku.

Hanna Flint - Empire Magazine

To intymna, bogata kulturowo opowieść na brutalnie epicką skalę.

Fred Topel - United Press International

Ogromny, zakrwawiony Skarsgard to całkiem wciągający bohater akcji. Wykonuje kilka wyczynów w pojedynczych ujęciach, które są imponująco ćwiczone lub płynnie wzbogacone efektami wizualnymi.

Clint Worthington - The Consequence

Niesamowite osiągnięcie, przesiąknięta krwią epicka przygoda z nawiedzającymi widmami czarów i folkloru.

Mick LaSalle - San Francisco Chronicle

W The Northman mamy do czynienia z genialną realizacją dość obłąkanej wizji. Widzieć to, to myśleć jednocześnie „Wow” i „Co oni myśleli?!”

David Ehrlich - IndieWire

W erze filmowej, która została zdefiniowana przez kompromis, The Northman wjeżdża do kin z furią walkirii – to rzadka epopeja studyjna, która prędzej umrze, niż podda się współczesnym zasadom, jak należy ją opowiedzieć.

Katie Rife - Polygon

Chociaż film kończy się płytkimi rozmyślaniami o zemście i jednoznacznej dominacji, trudno go pobić jako spektakl. Jeśli chodzi o to, aby historia była ekscytująca i wciągająca, The Northman jest tak podniecający, jak narkotyki.

Wygląda na to, że The Northman nie jest co prawda filmem idealnym i nieskazitelnym, jednak zdecydowanie warto dać mu szansę. Jest to kino inne niż wszystkie. Kino, które opiera się obecnym schematom.

