Wikingowie Walhalla - co warto wiedzieć o bohaterach serialu

Wikingowie Walhalla zadebiutują na Netflix już dzisiaj. Chcemy zaprosić was w podróż do dalekiej północy i przedstawić głównych bohaterów najnowszej produkcji.

Spis treści

Wikingowie Walhalla zadebiutują na Netflix już dzisiaj. Akcja serialu zabierze nas do XI wieku i opowie historię najsłynniejszych wikingów w historii - Leifa Erikssona, Freydis Eriksdotter oraz Haralda Sigurdssona. Zapraszamy was w podróż na daleką północ, aby poznać prawdziwe historie tych ludzi.

Leif Eriksson

Wikingowie Walhalla (fot. Netflix)

Leif Eriksson był nordyckim odkrywcą, który jest powszechnie uważany za pierwszego Europejczyka, który dotarł do wybrzeży Ameryki Północnej. Drugi z trzech synów Eryka Czerwonego popłynął z Grenlandii do Norwegii na krótko przed 1000 rokiem, by służyć na dworze Olafa I Tryggvasona. Podczas powrotu na Grenlandię około 1000 roku podobno zszedł z kursu i dotarł do Ameryki Północnej. Miał tam zobaczyć lasy z doskonałym drewnem budowlanym i winogronami. Przez to region ten miał nazwać Vinland (Kraina Wina). Olaf I Tryggvasson nawrócił Leifa Erikssona na chrześcijaństwo i nalegał, aby ten krzewił nową wiarę na Grenlandii. Erikssen przekonał do tego także swoją matkę, która w Brattahild, posiadłości Eryka Czerwonego zbudowała pierwszy chrześcijański kościół na Grenlandii.

Zobacz również:

Według sag Islandczyków Leif Erikssen założył pierwszą nordycką osadę w Winlandii. Mówi się, że osada założona przez niego oraz jego załogę odpowiada pozostałościom znalezionej w Nowej Fundlandii w Kanadzie osadzie nazywanej L'Anse aux Meadows. Była ona zamieszkana w około 990-1050 roku.

Freydís Eiríksdóttir

Wikingowie Walhalla (fot. Netflix)

Freydís Eiríksdóttir urodziła się około 970 roku. Była córką Erika Czerwonego i siostrą Leifa Erikssona. Jest ona opisywana jako silna, nieustraszona wojowniczka wikingów. Freydis jest wspominana w dwóch źródłach. Jednym z nich jest saga o Eriku Czerwonym. Według niej Freydis dołączyła do ekspedycji do Winlandii, jednak jest wspomniana tylko raz. Chodzi o moment, kiedy wikingowie zostali nocą zaatakowani przez tubylców. Wiele osób wtedy miało zacząć uciekać, ponieważ nigdy wcześniej nie widzieli podobnej broni (proce bojowe). Freydis skrytykowała zachowanie mężczyzn, sięgnęła po broń i zaatakowała tubylców. Rozpięła szatę, uderzyła mieczem w pierś. W tej chwili agresorzy wycofali się do swoich łodzi i uciekli.

Saga o Grenlandczykach przedstawia Freydis w nieco inny sposób. Kobieta pragnęła prestiżu i bogactwa związanego z wyprawami do Winlandii. Umówiła się z dwoma Islandczykami, Helgim i Finnbogim, że razem popłyną na miejsce i podzielą się zyskiem. Mieli także zabrać ze sobą taką samą liczbę ludzi i zapasów. Freydis przemyciła na statku więcej ludności niż powinna. Helgi i Finnbogi wcześniej dotarli do Winlandii i schronili się w domach zbudowanych przez Leifa Erikssona. Po przybyciu na miejsce Freydis, ta rozkazała wszystkim przenieść się w inne miejsce, ponieważ ponoć to ona i jej grupa miałyby móc korzystać z zabudowań. Islandczycy założyli odrębną osadę. Freydis po pewnym czasie poszła do braci i obie strony zawarły pokój. Kobieta jednak po powrocie powiedziała, że mężczyźni ją pobili i zmusiła swojego męża, aby dokonał zemsty w jej imieniu. Wraz ze swoimi ludźmi zabił Helgiego i Finnbogiego oraz mężczyzn w obozie. Kiedy nie zgodzili się na zabicie pięciu kobiet, Freydis miała wziąć siekierę i zmasakrować je w domach.

Harald Sigurdsson

Wikingowie Walhalla (fot. Netflix)

Harald Sigurdsson, znany też jako Harald Hardrada, co oznacza "twardy władca", był królem Norwegii w latach 1046-1066. Jeszcze jako nastolatek wziął udział w bitwie po Stiklestad, w której śmierć poniósł jego przyrodni brat, ówczesny król Norwegii, Olaf II Święty. Bojąc się zemsty uciekł na dwór Jarosława Mądrego. Co więcej, Hardrada brał udział w ruskiej wyprawie przeciwko królowi Polski, Mieszkowi II. W 1045 roku wrócił do Norwegii okryty sławą, wraz z drużyną i bogactwami. Król Norwegii, Magnus I Dobry uczynił go wówczas współrządcą. Jednak dla Haralda to było za mało i zaczął rywalizować z królem. Zostali jednak zmuszeni do wspólnej wyprawy, kiedy Swen II Estrydsen zawładnął królewskim skarbcem w Dani. Po powrocie Magnus zmarł w Jutlandii. Przed śmiercią jednak rozdzielił swoje królestwo i to właśnie Harald został królem Norwegii.

Kiedy na początku 1066 roku zmarł król Anglii Edward Wyznawca, Harald rościł sobie prawo do tronu. Przed śmiercią, angielski król Hardekanut podpisał umowę z Magnusem I, mówiąca wprost, że gdy któryś z nich umrze bezpotomnie, tron odziedziczy drugi z nich. Przez ten dekret roszczenia Haralda były właściwe, dlatego też wyruszył na wojnę z Brytanią.

Bardzo często Harald Sigurdsson nazywany jest ostatnim wikingiem oraz piorunem z północy.

Zobacz także: Wikingowie: Walhalla - trailer, obsada, premiera. Co wiemy o serialu