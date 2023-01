Wikingowie: Walhalla sezon 2 – bezbarwna powtórka z rozrywki czy zapierająca dech w piersiach epopeja? Przegląd recenzji

Już za chwilę nastąpi premiera 2. sezonu opowieści o Wikingach, a my postanowiliśmy sprawdzić, co o nowych odcinkach sądzą zachodni recenzenci.

Sezon 2. przeboju Netflixa

Pierwszy sezon spin offa słynnych Wikingów był sporym sukcesem. Widzowie byli zachwyceni, a Netflix ochoczo obwieścił zielone światło dla drugiego sezonu Walhalli. Czy produkcja jest jednak równie udana, co pierwszy sezon? Czy udało się dopracować niedociągnięcia i doszlifować formę show? Przekonajcie się, co mają na ten temat do powiedzenia zachodni recenzenci.

Arezou Amin, Collider

Na szerszym poziomie opowieści, sezon 2. serialu Wikingowie: Walhalla sprawił, że historia i konflikt wydały się znacznie większe (...) Po prostu po rozszerzeniu mapy wydarzeń poza Kattegat, Uppsalę, Londyn i otaczające je dzikie tereny, skala opowieści naturalnie wydaje się o wiele większa, nawet gdy konflikty, z którymi borykają się bohaterowie, są znacznie bardziej kameralne i intymne.

Od początku do końca, sezon 2. serialu Wikingowie: Walhalla to nieprzerwany, zapierający dech w piersiach, absolutnie bezlitosny najazd, w którym podążamy za ulubionymi bohaterami w nieznane, podczas gdy szukają oni swojego przeznaczenia. [Sezon 2] jest całkowicie satysfakcjonujący, ale też tak bogaty i napakowany, że czekanie na sezon 3. będzie teraz dłużyło się bardziej niż kiedykolwiek.

Bradley Russell, Games Radar

Inna nowa lokalizacja w Wikingach: Walhalli, czyli Jomsborg, zostaje wprowadzona z mniejszym sukcesem. Freydis trafia w tej "nowej Uppsali" w gościnne ramiona pirackich władców, ale dzieje się to w wyniku opowieści zbyt długiej i apatycznej. Ciągnąca się podróż ma niezadowalające zakończenie z powodu jednowymiarowego złoczyńcy, który wygląda i zachowuje się, jak podróbka Jamiego Lannistera. W dodatku wątek potęguje wrażenie, że serial nie umie wykorzystać jednej ze swoich najlepszych postaci. Dwa sezony i Freydis, pomimo najlepszych wysiłków aktorki Fridy Gustavsson, bardziej niż kiedykolwiek przypomina chodzący archetyp, a nie żywą, oddychającą postać.

Sezon 2. serialu Wikingowie: Walhalla sprawia wrażenie sezonu „pomostowego”. Fundamenty opowieści są silne, a Leif i Harald dzielnie maszerują i z każdym kolejnym odcinkiem stają się bardziej wielowymiarowymi i sympatycznymi postaciami. Jednak przystanki w Londynie i Jomsborgu sprawiają wrażenie, że serial bierze na wstrzymanie przed bardziej spektakularnymi i wypakowanymi akcją sezonami.

Matt Mills, WhyKnow

Efekty gore są fachowo zrealizowane – jeśli już faktycznie się pojawiają. I to jest sedno sezonu 2. Walhalli. Szczególnie na początku serial jest powolny, meandrujący i pozbawiony akcji, nie ma tu poczucia presji miażdżącej bohaterów na wygnaniu i popychającej ich do działania na wysokich obrotach. Cały sezon to ćwiczenie z wyraźnie bezcelowego włóczenia się od punktu A do punktu B i od spotkania do spotkania.

Połączmy to powolne tempo ze wszystkimi nierozwiązanymi problemami poprzedniego sezonu – monotonną kolorystyką, przestarzałymi kompozycjami ujęć, nieangażującymi dialogami – i trudno będzie nam polecić tę drugą wizytę w Walhalli. To, co ostatnio działało jako bezmyślna rozrywka, najwyraźniej wyczerpało swoje sposoby na oderwanie widza od rzeczywistości. Wszystko, co zostało, to postaci, które choć wiarygodne, przechadzają się bez wdzięku i celu, a ich wygląd jest równie bezbarwny, co wypowiadane kwestie.

To na razie jedynie wstępne recenzje sezonu. Z pewnością będziemy śledzić pojawianie się kolejnych tekstów recenzenckich.

