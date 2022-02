Wikingowie: Walhalla - trailer, obsada, premiera. Co wiemy o serialu [23.02.2022]

Wszystko, co wiemy o kontynuacji popularnej serii Wikingowie.

Wikingowie: Walhalla to zdecydowanie jedna z najbardziej wyczekiwanych premier na Netflix. W tym miejscu zbieramy wszystkie informacje dotyczące spin-offa niezwykle popularnej serii Wikingowie.

Wikingowie: Walhalla

Twórca - Jeb Stuart

- Jeb Stuart Obsada - Sam Corlett, Frida Gustavsson, Leo Suter, Bradley Freegard, Johannes Haukur Johannesson, Laura Berlin, David Oakes

- Sam Corlett, Frida Gustavsson, Leo Suter, Bradley Freegard, Johannes Haukur Johannesson, Laura Berlin, David Oakes Gatunek - Dramat historyczny

- Dramat historyczny Kraj produkcji - USA

- USA Rok produkcji - 2022

- 2022 Kategorie - Brutalny, Mroczny, Emocjonujący

Wikingowie: Walhalla to spin-off niezwykle popularnej serii, która była emitowana w latach 2013-2020. Akcja serialu przeniesie nas do wydarzeń rozgrywających się sto lat po historii opowiedzianej w Wikingach. Poznamy tutaj dzieje największych i najznamienitszych wikingów w dziejach - Leifa Eriksona, Harolda Srogiego, Freydís Eiríksdóttir oraz normańskiego króla Wilhelma Zdobywcy.

Nie oglądałeś serialu Wikingowie? Nic straconego. Po pierwsze, do premiery pozostało jeszcze trochę czasu, więc zaległe odcinki można nadrobić. Po drugie, historia opowiedziana w Wikingowie: Walhalla nie będzie wymagała znajomości oryginalnej serii, ponieważ nie będzie ze sobą zbyt mocno powiązana.

O czym będzie serial Wikingowie: Walhalla?

Opublikowany zwiastun nie zdradza nam zbyt wiele na temat fabuły serialu. Najprawdopodobniej akcja przeniesie nas do początku XI wieku. Serial Wikingowie skupiał się na postaci mitycznego Ragnara. Walhalla opowie historię "dwóch największych wikingów, jacy kiedykolwiek żyli". Pierwszą postacią, której życiorys ma być przedstawiony w serialu to Leif Eriksson. Mówi się, że to pierwszy Europejczyk, który postawił swoją stopę w Ameryce Północnej. Miał założyć tam osadę o nazwie Vinland na około 500 lat przed przybyciem Krzysztofa Kolumba na nowy ląd.

W serialu poznamy także losy Wilhelma Zdobywcy. Był on znany jako pierwszy normański król Anglii, którą rządził od 1066 do 1087 roku. Mówi się, że każdy brytyjski monarcha jest jego potomkiem.

Wikingowie: Walhalla - kiedy premiera?

Wikingowie: Walhalla (fot. Twitter/Vikings Valhalla)

W ostatnim czasie często słyszy się o przerwach w produkcji ze względu na pandemię koronawirusa. Podobnie było też w przypadku Wikingowie: Walhalla. Zdjęcia rozpoczęły się w 2020 roku, jednak testy wykazały pozytywne wyniki na obecność wirusa wśród ekipy. Okazało się, że były one błędne, więc prace zostały wznowione. Dzięki temu, serialem składającym się z 24 odcinków, będziemy mogli się cieszyć już 25 lutego 2022 roku. Premiera na Netflix.

Poznaj bliżej bohaterów

Na oficjalnym Twitterze Vikings Valhalla możemy znaleźć ciekawe materiały, dotyczące przeszłości oraz historii poszczególnych bohaterów.

Wikingowie Walhalla na pełnym zwiastunie [Aktualizacja 7.02.2022]

Netflix opublikował pełny zwiastun serialu Wikingowie Walhalla. Trzeba przyznać, że obraz robi duże wrażenie i jest na co czekać. W oficjalnym opisie produkcji możemy przeczytać:

Akcja serialu „Wikingowie: Walhalla” rozgrywa się tysiąc lat temu i opowiada o niezwykłych przygodach najsłynniejszych wikingów: legendarnego odkrywcy Leifa Erikssona (Sam Corlett), jego zapalczywej i nieustępliwej siostry Freydis Eriksdotter (Frida Gustavsson) oraz ambitnego nordyckiego księcia Haralda Sigurdssona (Leo Suter). Na początku XI wieku napięcie między wikingami i angielskim tronem sięga krwawego zenitu, a wikingowie ścierają się między sobą o to, czy przyjąć chrześcijaństwo, skazując dawne wierzenia na zapomnienie. Troje bohaterów wyrusza w drogę z Kattegat do Anglii i jeszcze dalej, a stawką ich epickiej podróży przez oceany i pola bitewne jest przetrwanie i wieczna chwała.

Netflix prezentuje materiały zza kulis

Netflix przygotowuje się do premiery serialu. Na YouTube gigant opublikował obszerny materiał, w którym mogliśmy zajrzeć za kulisy produkcji. Co więcej, na filmie występuje m.in. twórca oraz aktorzy, którzy opowiadają o historii, świecie, postaciach oraz ich motywacjach. Warto zobaczyć przed premierą 25 lutego.

Wikingowie Walhalla będzie bardzo brutalnym serialem [Aktualizacja 23.02.2022]

Wikingowie Walhalla będzie niezwykle brutalnym serialem, z wieloma krwawymi scenami. Podczas wirtualnego panelu IGN FanFest aktorzy zdradzili nieco szczegółów dotyczących pracy na planie. Okazuje się, że praca nad serialem zostawiła ślady na ciałach odtwórców poszczególnych ról. Sam Corlett, który wciela się w Leifa Erikssona powiedział, że w trakcie kręcenia scen bitwy o Kent dostał mieczem, przez co miał podbite oko. Co ciekawe, siniak nie został zakryty i w późniejszym czasie charakteryzatorzy musieli go dorabiać. To nie jedyny uszczerbek na zdrowiu Corletta. Po nakręceniu jednej ze scen w Wielkiej Sali okazało się, że aktor miał krew na dłoniach. Okazuje się, że zdarzyło się to na skutek uderzenia trzonkiem siekiery w nadgarstek.

Sam Corlett przyznaje jednak, że przez cały czas na planie obecny był lekarz, który sprawował pieczę nad całą ekipą. Powiedział, że np. w momencie kręcenia scen w wodzie, której temperatura wynosiła około 5 stopni, zespół medyczny uważnie obserwował aktorów. Jeżeli ktoś zaczynał się trząść, momentalnie prace były przerywane i wznawiane dopiero po ogrzaniu się.

Frida Gustavsson z kolei przyznała, że do tej pory ma na ciele ślady po scenach walki.

Wciąż mam blizny na rękach od zakończenia zdjęć, a to było kilka miesięcy temu. Poszłam na pogotowie, miałam rękę w temblaku, wszędzie miałam siniaki i blizny na twarzy.

