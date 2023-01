Willow – czy Disney stworzy 2. sezon nostalgicznego serialu fantasy?

Właśnie dobiegł końca 1. sezon Willow, czyli sequela kultowego filmu sprzed dekad. Czy produkcja na pewno była udana i czy możemy spodziewać się 2. sezonu serialu? Zbieramy wszystkie informacje na ten temat.

Willow – powrót opowieści sprzed lat

Serialowy Willow podzielił fanów filmu z lat 80. Dla jednych produkcja Disney+ była miłym powrotem do fantastycznego świata sprzed lat, dla drugich – niemal sprofanowaniem oryginału. Lekka i dość kolorowa historia z pewnością odróżniała się od dawnej opowieści dark fantasy, a z pewnością od tego, co obecnie można znaleźć w głównonurtowej, mrocznej fantastyce spod znaku Gry o Tron. Jeśli jesteście ciekawi, jak ja oceniłam tę próbę wskrzeszenia marki, zajrzyjcie do tekstu Willow, czyli droga przez mękę. Recenzujemy serial Disney+

Czy będzie sezon 2?

Jeśli chodzi o zakończenie sezonu 1, Disney zdecydował się na umieszczenie w nim cliffhangera, będącego furtką do kontynuacji. Bohaterom na pierwszy rzut oka udało się pokonać Wiedźmę i wraz z Airkiem uciec z Odwiecznego Miasta. Zdają sobie przy tym sprawę, ze zło nie zostało do końca pokonane i już niedługo przyjdzie im się znowu z nim zmierzyć. I rzeczywiście, ledwie Willow i spółka odwracają się plecami do siedziby złej czarownicy, mroczne siły zaczynają knuć swoje spiski. Rzekomo zmarły Graydon budzi się na czymś przypominającym pole bitwy i staje oko w oko z demoniczną wersją Elory Danan i piekielnymi zastępami – bitwa o losy świata wyraźnie rysuje się na horyzoncie.

Twórcy serialu i sam Disney mają więc ochotę na stworzenie 2. sezonu produkcji. Na razie jednak władze wytwórni nie ogłosiły swojej decyzji w tej sprawie. Trudno powiedzieć, jak mogą wyglądać wyniki oglądalności serialowego Willow, ale to od nich zależeć będzie przyszłość serii. Pewnym pesymizmem nastraja mieszany odbiór serii, która raczej nie okazała się natychmiastowym hitem Disneya.

Od premiery serii upłynął ponad miesiąc, a ostatni odcinek Willow pojawił się 11 stycznia 2023 roku. Decyzji władz Disneya w kwestii kontynuacji powinniśmy więc spodziewać się w najbliższych tygodniach – będziemy w tej sprawie trzymać rękę na pulsie.