Willow, czyli droga przez mękę. Recenzujemy serial Disney+

Drugie spotkanie z serialowym Willow w pewnym stopniu zmieniło moje nastawienie do produkcji Disneya. Na lepsze? Na gorsze? Cóż, to skomplikowane.

Śmiało można pokusić się o stwierdzenie, że dla wszystkich dziennikarzy piszących o Willow, film z 1988 rok stanowi ważną pozycję w filmowej edukacji. Choć historii Lucasa można zarzucić schematyczność i przesycenie kliszami, rezultatu nie sposób nie docenić za uroczych bohaterów, sympatyczny humor i niezłe (jak na owe czasy) efekty specjalne. Oglądany “za dzieciaka” Willow uwodził baśniowością, oglądany po latach – topi serce bezpretensjonalnym wdziękiem.

Oglądając serial Disneya, w żaden sposób nie da się więc zapomnieć o oryginalnym materiale. Z drugiej strony, nie ma jednak sensu nurzać się we wspomnieniach o filmie sprzed ponad 30 lat, tęsknie narzekając, że kiedyś to było, a teraz to nie jest. Nie jest i raczej nie będzie, bo przez dekady kino przygodowe mocno się zmieniło (czy na lepsze, to już temat na inną dyskusję). O ile więc ktoś nie chce brnąć w pastisz, nie ma co liczyć, że dostaniemy kontynuację Willow dokładnie w duchu filmów z lat 80.

Trudne początki

Jako recenzentka czuję więc, że stoi przede mną trudne zadanie. Każda produkcja powinna przede wszystkim bronić się jako samodzielny byt – z drugiej strony, serialowy Willow jest tak pełny nawiązań do filmu, że nie można rozpatrywać go w zupełnym oderwaniu od poprzednika. Spróbuję więc podążyć drogą pośrodku.

W recenzji napisanej po obejrzeniu pierwszych dwóch odcinków nie ukrywałam pewnego rozczarowania i sceptycyzmu co do całego serialu. Nie ma co owijać w bawełnę, początkowe odcinki Willow są zdecydowania najsłabsze. Przede wszystkim twórcy zbyt pospiesznie wypchnęli bohaterów na questa, jakby nie wierząc, ze widzów zainteresować może spokojne wprowadzenie do opowieści. To, czego serii zabrakło, to ciszy przed burzą, spokojnego odcinka poświęconego na zbudowanie bohaterów i stopniowe sączenie niepokoju związanego z powrotem zła.

fot. Disney Studios

Dwa pierwsze odcinki są również najbardziej rozczarowujące wizualnie – wściekle nasycone kolory niemal wyskakują z ekranu, każąc się zastanawiać, czy osoba odpowiedzialna za color grading przed pracą nie najadła się niedozwolonych substancji. Osobiście podczas oglądania pierwszego i drugiego odcinka czułam się jak na wycieczce w Disneylandzie. Za dużo, za kolorowo, za kiczowato. Bardziej w duchu niesławnego Riverdale, niż dark fantasy z prawdziwego zdarzenia.

A droga wiedzie w przód i w przód

Im jednak dalej, tym mroczniej – a im mroczniej, tym ciekawiej. Gdy bohaterowie opuszczają w końcu tereny Tir Asleen i docierają do krajów po drugiej stronie magicznej bariery, serial zyskuje zarówno fabularnie, jak i wizualnie. W każdym odcinku twórcy zabierają nas do innej krainy baśniowego świata. Razem z bohaterami zanurzamy się w mrokach dawnej twierdzy Bavmordy, błądzimy w gęstwinie puszczy, gubimy się w jaskiniach trolli, przemierzamy fantastyczne morze, a nawet zaglądamy do Odwiecznego Miasta. Ta ostatnia lokacja prezentuje się szczególnie malowniczo i złowieszczo – wypalone przez słońce ruiny i szczątki gigantycznych posągów budzą skojarzenia z Łowcą Androidów 2049. Serio, Odwieczne Miasto to najlepsza miejscówka w całym serialu i mam nadzieję, że w kolejnym sezonie twórcy zaczną ujawniać sekrety tej wymarłej metropolii.

Świat w filmie z 1988 roku zarysowany był bardzo luźno, przez co tamtemu Willow bliżej było do dziecięcej baśni, niż do fantastyki w rozumieniu Tolkiena. Twórcy serialu starają się mocniej zarysować uniwersum, przede wszystkim zapełniając białe plamy na jego mapie. W miarę upływu czasu pojawiają się kolejne nazwy geograficzne, a krainy płynnie przechodzą jedna w drugą.

fot. Disney Studios

Jak na prawdziwy quest przystało, droga bohaterów wiedzie przez różnorodne męki. Walczą z krwiożerczymi monstrami, przeprowadzają egzorcyzmy, spadają w przepaść, toną w głębinach i przeprawiają się przez podziemne Muszą zmierzyć się ze śmiercią przyjaciół i swoją przeszłością, muszą walczyć o wolność, pokonać słabości i uwierzyć w siebie. Standardowy zestaw.

Niedobór charyzmy

Twórcy starają się przy tym pogłębić sylwetki bohaterów, którzy startują jako dość przewidywalny zbiór klisz. Jednak w miarę upływu czasu postaci rozwijają się, zyskują barwy i historię. Szczególnie ciekawie wypada wątek nawiązujący do generała Kaela – idąc nieco z duchem czasów i trendów w fantasy, scenarzyści rezygnują z jednowymiarowego podziału na dobro i zło i wprowadzają do opowieści odcienie szarości. Udanym wątkiem jest również historia Kit i Jade. Bodajże pierwsze w dziejach Disneya lesbijskie love story rozwija się spontanicznie i naturalnie, traktując bohaterki po prostu jako dwie zakochane dziewczyny, a nie chodzące manifesty.

Niestety, wciąż jednak nie przekonują mnie aktorzy. Nie chodzi o to, że są kiepscy – młoda obsada aktorsko całkiem daje radę – a raczej o to, że brakuje im charakteru. Nie ma tu nikogo, kto mógłby zapaść na dłużej w pamięć i rozbudzić wyobraźnię na równi z bohaterami Władcy Pierścieni, Gry o Tron czy oryginalnego filmu. Choć ekipa jest sympatyczna, do nikogo się tu zbytnio nie przywiążę. Nikomu zbytnio nie kibicuję i niczyje dramaty nie łapią mnie specjalnie za serce. Ot, miło się na tę zgraję patrzy, ale po opublikowaniu tego tekstu pewnie zupełnie wyrzucę bohaterów z pamięci.

fot. Disney Studios

Podtrzymuję przy tym to, co napisałam w poprzednim tekście: brak Madmartigana jest aż nazbyt wyraźny. Twórcy zdają sobie z tego zresztą sprawę. Starają się zamaskować tę lukę śmieszkującym krętaczem Boormanem, ale kilka scen głośno krzyczy: wiemy, że tęsknicie! Wciąż trzymam się myśli, że jeśli tylko Val Kilmer będzie w odpowiedniej kondycji, Disney wprowadzi Madmartigana choć na chwilę – choćby po to, by bohaterowie i widzowie mogli się z nim odpowiednio pożegnać.

Ludzie i potwory

Pod względem efektów specjalnych serial ogólnie robi dobre wrażenie. W porównaniu do filmu o niebo lepiej wypadają sceny walk – szermierka jest dynamiczna i widowiskowa, widać, że choreografowie i aktorzy ciężko nad nią pracowali, zamiast zdawać się na baletowe i dość przypadkowe wymiany ciosów. Naprawdę ciekawy jest design potworów, oparty w dużym stopniu o charakteryzację i praktyczne efekty specjalne. Tym bardziej szkoda, że ostatecznie monstrów jest tak niewiele. Najprawdopodobniej budżetowe ograniczenia sprawiły, że w całym serialu siły zła składają się… z 3-4 pomagierów.

W całej okazałości udało się przynajmniej zaprezentować gatunek trolli. W stworzeniu tych skądinąd zaskakująco elokwentnych istot znów pomogły praktyczne efekty specjalne. Nie oglądając się na CGI, twórcy wpakowali aktorów w absurdalnie kudłate kostiumy i uzyskali naprawdę uroczy efekt, oddający poniekąd hołd filmowi z lat 80.

fot. Disney Studios

Ładnym akcentem są malowane plansze rozpoczynające i kończące każdy odcinek. Niby niewielka rzecz, ale akwarelowe scenki biorą całość w dodatkowy cudzysłów, przypominając, że Willow to przecież opowieść wyrwana z kolorowej księgi baśni. Nieco zgrzyta mi przy tym wybór towarzyszącej planszom muzyki – choć zawsze miło usłyszeć Enter Sandman czy Black Hole Sun, popowe interpretacje tych kawałków słabo pasują do fantastycznej opowieści. W tym punkcie Disney przeszarżował w próbie przybliżenia Willow młodej publiczności.

Dziewczyński quest

Pod koniec sezonu uświadomiłam sobie, że oto mamy do czynienia z jednym z pierwszych dobrze zrealizowanych, serialowych dziewczyńskich questów. Kobiece postaci były nader ważne w filmowym Willow – oczywiście w centrum stała Elora Danan, ale cała opowieść nie mogłaby zaistnieć bez Bavmordy, Sorshy, Cherlindrei i Raziel. Na ekranie pierwsze skrzypce grali jednak Willow i Madmartigan.

W serialu opowieść bardzo wyraźnie opiera się na bohaterkach. Siłą napędową drużyny jest księżniczka Kit, która postanawia zawędrować na koniec świata, by uratować brata. Drugim silnikiem jest czupurna i nieco fajtłapowata Elora, która z jednej strony wyrusza w drogę, by odnaleźć swoją miłość, a z drugiej – by wypełnić przeznaczenie. Konflikt między obiema dziewczynami sprawia, że ich wspólna wędrówka upływa pod znakiem próby sił ożywiającej standardową opowieść. Swoje do tej historii dorzuca dzielna Jade, rozdarta między lojalnością wobec Kit a poczuciem tego, co słuszne.

fot. Disney Studios

Jeśli chodzi o samego Willow, niektórzy mogą być zapewne rozczarowani, że nie jest on już głównym bohaterem. Czarodziej przez lata dojrzał, zmienił się, zaczął traktować magię bardziej poważnie. Z osoby, na której barkach spoczywa los wyprawy, stał się mądrym Gandalfem, mentorem Elory.

Odgrzewany kotlet?

Czy w takim razie Disney dodaje coś ciekawego do stworzonej lata temu historii, czy tylko żeruje na rozpoznawalnej marce? Osobiście przypadło mi do gustu rozwijanie świata Elory Danan, zapełnianie mapy i pogłębianie bohaterów, również tych filmowych. W żadnym wypadku nie można Disneyowi zarzucić, że nie szanuje lore – choć twórcy starają się, by wciągnąć w serial młode pokolenie widzów, równie chętnie nawiązują do filmu i składają mu sentymentalne ukłony.

Jest w serialu pewna umowność i naiwność rodem z Kina Nowej Przygody: źli gonią dobrych dostojnym spacerem (ewentualnie nonszalanckim truchtem), a dobrzy wyprowadzają ich w pole w slapstickowym stylu. Bohaterowie nawet w wirze walki rzucają dowcipne riposty, a każde zagrożenie kończy się happy endem.

Willow pewnie raczej nie stanie w szranki z Rodem Smoka czy Pierścieniami Władzy. Nie ma w zanadrzu ani tak charyzmatycznych bohaterów, ani tak angażującej opowieści, ani tak dużego budżetu. Nie niszczy jednak legendy sprzed lat. Wizyta w zreaktywowanym po dekadach świecie nie boli, nawet jeśli nie wszystkie jego elementy spełniają oczekiwania – wiele wskrzeszonych marek radzi sobie o wiele, wiele gorzej.