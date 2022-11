Willow – witajcie w świecie Nelwynów i Daikinich. Co warto wiedzieć przed seansem serialu Disneya?

Na platformie Disney+ pojawił się już Willow – serialowa kontynuacja klasyka fantasy z lat 80. O czym opowiada oryginalny film? O co chodzi w uniwersum Willowa? Z naszego artykułu dowiesz się wszystkiego, co musisz wiedzieć przed obejrzeniem pierwszego odcinka serialu.

Willow – klasyka kina lat 80.

Lata 80. to dekada wielkich klasyków fantasy. Willow bez wątpienia zalicza się do tego grona. Historię do pochodzącego z 1988 roku filmu wymyślił sam George Lucas, ojciec Gwiezdnych Wojen, a na scenariusz przekuł ją Robert Dolman. Na reżyserskim stołku zasiadł zaś Ron Howard, późniejszy twórca Apollo 13 czy Pięknego umysłu.

Z założenia Willow miał być opowieścią dla młodszych widzów, opartą na mitologicznych motywach. Odtwórcę głównej roli Lucas znalazł na planie Powrotu Jedi – Warwick Davis wcielał się wówczas w Ewoka o imieniu Wicket. Jak zauważył sam Lucas, wiele jego historii posiada motyw niewielkiej (niewiele znaczącej) osoby, która staje do walki z potężnym systemem. Obsadzenie w roli Willowa osoby niskorosłej miało ten motyw podkreślić.

Fabuła filmu

W królestwie Nockmaar panuje zła królowa Bavmorda (Jean Marsh). Jak głosi przepowiednia, jej rządy obali dziecko, na którego ręce będzie widniał runiczny znak. Aby w porę odnaleźć niemowlę, Bavmorda więzi w swojej twierdzy wszystkie ciężarne kobiety z krainy. Pewnego dnia na świat rzeczywiście przychodzi dziewczynka z runicznym znamieniem na skórze – jej matce udaje się przekupić akuszerkę, by ta wywiozła dziecko z zamku.

W pościg za uciekinierami zostaje wysłane wojsko, na którego czele stoi córka Bavmordy, Sorsha (Joanne Whalley). W ostatniej chwili akuszerka wkłada niemowlę do kosza, który puszcza z prądem rzeki, a sama zostaje rozszarpana przez ogary Nockmaaru.

Kosz z niemowlęciem dociera do krainy zamieszkałej przez Nelwynów, czyli niziołków. Dziecko odnajduje farmer Willow Ufgood (Warwick Davis), który marzy, by zostać czarodziejem. Willow przygarnia dziewczynkę, jednak zostaje zmuszony przez rodaków do odniesienia dziecka do świata ludzi.

Wraz z kilkoma ochotnikami Willow wyrusza na wędrówkę. Po drodze spotyka najemnika Madmartigana (Val Kilmer) oraz królową elfów Cherlindreę, która wyjawia mu, że dziewczynka to Elora Danan, księżniczka Tir Asleen. Willow otrzymuje od królowej magiczną różdżkę i polecenie odnalezienia czarodziejki Fin Raziel (Patricia Hayes). Udaje mu się to, jednak cała drużyna zostaje schwytana przez armię Sorshy. Pod wpływem eliksiru miłości Madmartigan zakochuje się w wojowniczce. Drużynie udaje się uciec z pułapki – z Sorshą jako zakładniczką.

Willow i jego przyjaciele docierają do dawnego królestwa Tir Asleen, które okazuje się kompletnie spustoszone. Sorsha zdaje sobie sprawę, że zakochała się w Madmartiganie i przechodzi na stronę dobra. Siłom Bavmordy udaje się jednak przejąć Elorę i sprowadzić ją do zamku Nockmaar. Bavmorda rozpoczyna rytuał, w wyniku którego Elora Danan ma na zawsze zniknąć z tego wymiaru. Willow używa magii, by odczarować zaklętą w zwierzę Fin Raziel i oszukać Bavmordę – to nie Elora a zła królowa zostaje wygnana ze świata.

Sorsha i Madmartigan biorą ślub, adoptują Elorę i obejmują władzę w dawnym królestwie Bavmordy. Fin Raziel daje Willowowi księgę zaklęć, a niziołek powraca do swojej rodzinnej krainy, gdzie jest witany jak bohater.

Willow – główni bohaterowie filmu

Willow – główni bohaterowie filmu ( ) × Willow Ufgood Willow Ufgood Aktor: Warwick Davis Farmer i aspirujący czarodziej. Choć potrafi wykonywać proste sztuczki, do prawdziwego maga mu daleko. To jego żona i dzieci znajdują w rzece małą Elorę i przynoszą ją do wioski Nelwynów. fot. Lucasfilm Elora Danan Elora Danan Aktorki: Kate i Ruth Greenfield / Rebecca Bearman Mała, rudowłosa dziewczynka z runicznym znakiem na ręku. Jest księżniczką krainy Tir Asleen i wedle przepowiedni ma obalić królową Bavmordę. for. Lucasfilm Madmartigan Madmartigan Aktor: Val Kilmer Wygadany łotrzyk, sprytny złodziej i wprawny szermierz. Choć z początku sprawia wrażenie nieuczciwego i wyrachowanego, stopniowo zdobywa zaufanie Willowa i staje się wiernym przyjacielem. Madmartigan jest także szalonym uwodzicielem, który pod wpływem magicznego eliksiru zakochuje się w Sorshy. fot. Lucasfilm Bavmorda Bavmorda Aktorka: Jean Marsh Zła królowa Nockmaaru, która podbija również sąsiednie krainy. Gdy dowiaduje się o przepowiedni, wedle której jej rządom połozy kres dziecko z runicznym znakiem na ramieniu, każe uwięzić w twierdzy wszystkie ciężarne kobiety. Jest matką Sorshy. fot. Lucasfilm Sorsha Sorsha Aktorka: Joanne Whalley Wojownicza księżniczka, córka królowej Bavmordy. Świetnie posługuje się mieczem i z oddaniem służy swojej matce. Gdy jednak zakochuje się w Madmartiganie, postanawia przejść na stronę dobra. fot. Lucasfilm Fin Raziel Fin Raziel Aktorka: Patricia Hayes Mądra i potężna czarodziejka, którą Bavmorda przemieniła w oposa. Przez 10 lat Raziel zamieszkiwała na brzegu jeziora, dopóki nie odczarował jej Willow. Pomaga pokonać złą królową. fot. Lucasfilm Cherlindrea Cherlindrea Aktorka: Maria Holvöe Królowa Elfów panująca nad puszczą. Posługiwała się potężną magią i nie było łatwo ją pokonać. Podarowała Willowowi swoją różdżkę, którą miał przekazać Fin Raziel. fot. Lucasfilm

Uniwersum Willowa

Po premierze filmu pojawiła się książka autorstwa Waylanda Drew, oparta na historii George'a Lucasa. Można w niej znaleźć dodatkowe informacje na temat bohaterów i krain, a także opisy scen, które nie pojawiły się w finalnej wersji filmu.

Lucas w końcu postanowił poszerzyć uniwersum i stworzył zarys cyklu pt. Chronicles of the Shadow War. Historię w pełnowymiarowe powieści przekuł pisarz Chris Claremont. W ten sposób powstały książki opisujące kolejne dzieje Willowa i Elory Danan:

Shadow Moon (1995)

Shadow Dawn (1996)

Shadow Star (2000)

Willow – o czym warto pamiętać?

Akcja Willowa rozgrywa się w uniwersum znanym jako Świat Matki. Składa się on z dwóch kontynentów, na których rozrzucone są różne królestwa. W świecie tym istnieje co prawda magia, ale czarodzieje i czarodziejki niemal wyginęli. Opanowanie sztuki magicznej jest bardzo trudne i wymaga lat nauki.

Uniwersum Willowa nie jest bardzo rozbudowane, jednak występują w nim nazwy, które warto zapamiętać.

Nelwyn – niziołki;

– niziołki; Daikini – ludzie;

– ludzie; Nockmaar – kraina na zachodzie kontynentu, w której zlokalizowana była siedziba Bavmordy;

– kraina na zachodzie kontynentu, w której zlokalizowana była siedziba Bavmordy; Tir Asleen – niegdyś jedno z najwspanialszych królestw na kontynencie, później spustoszone przez Bavmordę;

– niegdyś jedno z najwspanialszych królestw na kontynencie, później spustoszone przez Bavmordę; Galladoorn – jedno z królestw ludzi, ojczyzna rycerzy.

Film Willow jest dostępny na platformie Disney+.

