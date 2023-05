WinRAR przejdzie do historii. Wyrok wydał Microsoft

Przez lata miliony osób używały go do otwierania i tworzenia archiwów.

Dla wielu użytkowników systemu Windows WinRAR był jedną z pierwszych instalowanych aplikacji po uruchomieniu systemu. Nie może to dziwić - ten popularny archiwizer wydaje się istnieć na rynku od lat i ciężko wyobrazić sobie bez niego obsługę archiwów. Wspiera mnóstwo formatów - RAR, 7-Zip, GZ, działa błyskawicznie i cechuje do doskonały poziom kompresji. Ale Microsoft podjął decyzję, która sprawi, że przestanie mieć rację bytu.

Jak to? Ano zapowiedziano, że w kolejnej aktualizacji Windows 11 pojawi się natywne wsparcie dla wszystkich popularnych formatów archiwów. A więc Windows sam w sobie będzie robić to, co robi obecnie WinRAR. Zniknie zatem potrzeba jego pobierania i instalowania. Przypomnę, że format .zip używany jest od czasów Windows ME, czyli roku 2000. Ale WinRAR jest jeszcze starszy, ponieważ w pierwszej edycji pojawił się już w 1993 roku!

No cóż - to, że Windows 11 będzie mieć dla niego natywne wsparcie, nie oznacza, że ten popularny archiwizer zniknie. Aczkolwiek ilość osób korzystających z niego na Windows 11 może ostro polecieć w dół. A ponieważ system ten dominuje na świecie, w praktyce oznacza to początek końca.

